Mateja Kezman : "Sergej Milinkovic Savic ne quittera pas la Lazio cet hiver"

L'agent de l'international serbe a assuré que ce dernier va terminer la saison avec la Lazio malgré d'éventuelles offres de grands clubs cet hiver.

Après avoir défrayé la chronique tout au long de l'été, le marronnier autour de l'avenir de Sergej Milinkovic Savic est reparti de plus belle cet hiver. Grand espoir du football européen, l'international serbe a réalisé une première partie de saison en dents de scie. S'il a bien terminé l'année 2018 lors du dernier mois, Milinkovic Savic a connu un grand passage à vide et a même été sifflé par les supporters de la Lazio, agacés par ses performances.

Mais Sergej Milinkovic Savic reste un joueur très courtisé sur le marché des transferts par les plus grands clubs européens en dépit de sa saison moyenne et il reste également un joueur dont la Lazion ne souhaite pas se passer. Dans une interview accordée à lalaziosiamonoi.it, Mateja Kezman, ancien buteur de Chelsea et du PSG, aujourd'hui agent de la pépite serbe, a assuré que ce dernier ne quittera pas la capitale italienne cet hiver.

"Il restera à 100%"

"Sergej Milinkovic Savic est vraiment très heureux à la Lazio. Il a montré à quel point il aime le club et les supporters en choisissant de rester, malgré de nombreuses offres. Tous les jeunes joueurs connaissent des hauts et des bas. Il a connu un début de saison difficile, mais s’améliorant match par match, il a retrouvé ses niveaux habituels le mois dernier", a expliqué l'agent de Sergej Milinkovic Savic.. À ne pas rater PSG : Neymar a repris l'entraînement

"Les gens oublient souvent qu'il n'est pas un attaquant. Son travail n'est pas de marquer. Il fait beaucoup pour l'équipe pendant un match. Il ne quittera pas la Lazio ce mois-ci, c'est sûr à 100%. Ce n'est pas bien de parler de son possible départ chaque fois. Il a un long contrat avec les Biancocelesti, il en est content et surtout il n’est pas à vendre ce mois-ci", a ajouté Mateja Kezman.

"Nous devons respecter Claudio Lotito en tant que président. La Lazio est également un grand club, avec tout le respect que je dois aux autres équipes", a conclu l'agent de l'international serbe. Autant dire que les cadors européens qui faisaient de l'oeil à Sergej Milinkovic Savic depuis quelques mois vont devoir patienter encore - au moins - jusqu'à cet été avant d'avoir une chance de chiper la pépite serbe à la Lazio.