Matches amicaux : Les Pays-Bas et l’Allemagne brillent, la Belgique piétine

Comme la France, victorieuse la veille de la Cote d’Ivoire (2-1), les gros bras européens qui s’étaient qualifiés pour le Mondial avant même les barrages ont le fait le boulot en amical ce samedi. Après que l’Angleterre ait dominé la Suisse (2-1), les Pays-Bas, l’Espagne et l’Allemagne ont tous signé des succès à domicile.

Pluie de buts à Amsterdam

Les Oranje de Louis van Gaal sont ceux qui ont su le plus allier l’art à la manière. Opposés au Danemark et disposés dans un 3-4-3 si chers à leur coach, ils ont réussi à inscrire quatre buts (4-2). Steven Bergwijn, le joueur de Tottenham, a été le plus prolifique avec un doublé inscrit. Il aurait pu être l’homme du match, si Christian Eriksen n’avait pas signé une entrée spectaculaire pour son grand retour en sélection. Huit mois après son malaise durant l’Euro, le mener danois a joué 45 minutes et s’est même offert le luxe de scorer un magnifique but.

Contre l’Israël, l’Allemagne n’a pas été aussi prolifique offensivement. Mais, la Mannschaft a été, par contre, très solide derrière. Que ça soit avec Neuer dans ses buts ou Ter Stegen, elle s’est montrée infranchissable. Devant, pour faire la différence, elle s’en est remise au duo de Chelsea, Havertz et Werner (2-0).

L'article continue ci-dessous

Getty Images

La Belgique et la Croatie accrochées

La Roja de Luis Enrique était également de sortie. Malgré sa supériorité technique, la sélection ibérique a éprouvé des peines pour se défaire de l’Albanie (2-1). Elle ne l’a emporté que sur le plus petit des écarts, et à la faveur d’une réalisation réussie dans les arrêts de jeu de la part de Dani Olmo. Auparavant, le Barcelonais Ferran Torres avait ouvert le score.

Dans les autres matches, on notera l’accroc de la Belgique sur la pelouse de l’Eire. Les Diables Rouges ont mené deux fois au score grâce à Batshuayi et Vanaken, mais se sont à chaque fois fait rejoindre. La Croatie de Luka Modric a aussi été contrainte à un nul. A domicile, elle a été tenue en échec par sa voisine slovène. Enfin, notons le succès du Qatar, le pays organisateur du Mondial, contre la Bulgarie (2-1).