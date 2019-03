Match des supporters, Live Digital, Monster Truck... les animations de la finale de la Coupe de la Ligue BKT

Plusieurs événements auront lieu autour de la finale entre Strasbourg et Guingamp samedi soir à Lille (21h05).

Alors que le Racing Club de et l'En Avant visent la victoire samedi soir lors de la finale de la 2019, la rencontre sera aussi placée sous le signe de la festivité avec des miliers de supporters bretons et alsaciens présents aux abords et dans l'enceinte de Pierre-Mauroy à .

À cette occasion, BKT, principal sponsor de la compétition, organisera plusieurs événements et animations afin d'occuper les supporters avant et pendant le match dont le coup d'envoi a été fixé à 21h05.

Le Match des Supporters : À la mi-temps du match entre Strasbourg et Guingamp, un jeu de tirs sur cible sera mis en place sur la pelouse du stade nordiste où deux duos de supporters se défieront. Un abonnement pour la saison 2019-2020 est à remporter pour le binôme vainqueur. Des ballons et des maillots sont également en jeu.

Monster Truck : En tant que sponsor officiel des Pneus Monster Jam, BKT donnera l’opportunité aux spectateurs de découvrir un engin unique et colossal, le "Grave Digger", équipé des pneus BKT, exposé sur le parvis du stade Pierre Mauroy. Il sera possible de se prendre en photo avec.

Live Digital : Si la Coupe de la Ligue se jouera évidemment sur le terrain, la couverture de la rencontre sera aussi à suivre sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) à travers le hashtag #FinaleCDLBKT. 30 supporters sélectionnés sur la toile ont ainsi pu remporter des places pour la finale.