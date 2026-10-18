La revanche était donc au programme ce dimanche. Les deux équipes se retrouvaient pour la première fois depuis le 16 mai, avec cette fois le Celtic en tête du classement et les Hearts à sa poursuite. Ces derniers avaient une belle occasion de revenir à deux points du tenant du titre.

Mais le scénario fut tout autre : avec le jeune international Mika Baur à la manœuvre au milieu de terrain, le Celtic a dominé à sa guise. Si les Hearts ont plutôt bien joué vers l’avant et se sont régulièrement procuré des occasions de frapper, leur défense individuelle, totalement défaillante, n’a trouvé aucune solution face aux Hoops.

Kieran Tierney (7e) et Benjamin Nygren (10e) ont donné très tôt l’avantage au Celtic, tous deux sur des corners tirés par Baur, avant que Callum Osmand, l’artisan du titre, ne porte le score à 4-0 grâce à un doublé coup sur coup (36e, 38e).

Laurent Mendy a certes réduit l’écart pour les visiteurs (41e), mais Baur a porté le score à 5-1 avant la mi-temps, au terme d’un beau solo conclu par un ballon piqué au-dessus du gardien. Comme le défenseur des Hearts Stephen Kingsley a envoyé le ballon sur son coéquipier Jamie McCart, placé sur la ligne, en tentant de sauver son équipe, le but n’a pas été attribué à l’international allemand, mais comptabilisé comme un but contre son camp.

Ceux qui attendaient une réaction des visiteurs ont vite déchanté après la reprise : Camilo Duran a inscrit le 6-1 pour le Celtic (49e). La rencontre a ensuite perdu en intensité, jusqu’à ce que Benjamin Nygren fixe le score final à 7-1 (83e).

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Quelles ont été les réactions à la large victoire du Celtic ?

L’Edinburgh Evening News a parlé de « suicide défensif » et de « cadeaux » pour décrire le jeu des Hearts. Le journal a qualifié ce match d’« après-midi honteux à Glasgow » pour le vice-champion.

L’entraîneur du Celtic, Martin O'Neill, a en revanche été salué pour sa décision de titulariser Osmand pour la première fois. En mai, le joueur de 20 ans avait contribué au titre de son équipe en entrant en jeu contre les Hearts : il avait délivré une passe décisive sur le but du 2-2 avant d’inscrire celui de la victoire. Depuis, il n’avait toutefois pas réussi à s’imposer en équipe première. Avant sa titularisation dimanche, Osmand ne comptait que 28 minutes de jeu en championnat cette saison, réparties sur deux brèves apparitions.

« Martin O'Neill a pris les décisions importantes et le Celtic a répondu présent au Celtic Park », a estimé Sky Sports Scotland. « Une prestation impitoyable des Hoops, qui prennent quatre points d’avance en tête du classement. »

O'Neill lui-même a vu dans ce résultat « la réponse parfaite aux déceptions en Europe. Nous devions envoyer un signal aujourd’hui, et les garçons l’ont fait avec brio. Quant à Callum Osmand, je suis absolument ravi de lui. Ses déplacements avant ses buts, sa faim : il a montré aujourd’hui pourquoi nous croyons autant en lui. Toute l’équipe a livré une prestation offensive impitoyable. »

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Qu’a déclaré Mika Baur, récemment appelé en équipe nationale ?

Avant la rencontre, l’entraîneur de 74 ans avait mis en garde avec insistance contre les Hearts, qu’il avait désignés comme l’un des prétendants au titre. « Je pense qu’ils en ont les moyens et qu’ils voudront peut-être se rattraper après les résultats de la saison dernière. » Ses joueurs ont manifestement pris très au sérieux les paroles de leur entraîneur expérimenté.

Baur a parlé d’un « après-midi parfait » et le but qui lui a été « volé » lui était « finalement égal ». « L’ambiance au Paradise était incroyable aujourd’hui. Nous voulions mettre la pression dès la première seconde. Sur les corners, je savais exactement où les gars allaient arriver. Et avant la pause… j’ai simplement vu l’ouverture et voulu piquer le ballon au-dessus du gardien », a déclaré le joueur de 22 ans, arrivé au Celtic FC cet été en provenance du SC Paderborn, promu en Bundesliga. Début octobre, il avait disputé ses deux premiers matches avec l’équipe nationale A en Ligue des nations sous les ordres du sélectionneur allemand Jürgen Klopp.

Grâce à ce succès 7-1, le Celtic a non seulement relégué le vice-champion, Heart of Midlothian, à huit points, mais aussi son grand rival, les Glasgow Rangers, à quatre longueurs. Ces derniers n’avaient fait que match nul 2-2 samedi sur le terrain du Dundee FC.

Comme l’a souligné O'Neill, son équipe a bien réagi après sa lourde défaite 4-1 jeudi dernier sur le terrain de Benfica, à Lisbonne, en Ligue Europa.



