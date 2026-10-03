Match amical aux lourdes conséquences : le 1. FC Cologne déplore deux stars blessées lors d’un match amical - un attaquant absent pendant des mois

À environ une semaine du derby rhénan contre l’ennemi juré Borussia Mönchengladbach, Thijs Dallinga et Ragnar Ache se sont tous deux blessés. Dallinga sera absent plusieurs mois en raison d’une blessure au ligament croisé, Ache doit observer une pause « pour le moment ». C’est ce qu’a annoncé le club de Bundesliga après des examens effectués samedi.

Les deux attaquants avaient quitté le stade encore pendant le match pour obtenir des diagnostics précis. La rencontre s’est terminée sur le score de 2-2 (1-2). Dallinga était resté au sol après un duel en première période.

Le Néerlandais s’était tordu la cheville et n’a pas pu continuer. Ache l’a remplacé, mais seulement pour peu de temps : moins de dix minutes après son entrée en jeu, le joueur de 28 ans s’est tenu l’arrière de la cuisse.

Après la pause, il n’est pas revenu sur le terrain, mais se trouvait, comme Dallinga, en route vers la clinique.

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Comment l’entraîneur Rene Wagner avait-il réagi ?

« Nous devons voir ce qu’il en est maintenant et espérons bien sûr le meilleur », s’était encore montré optimiste l’entraîneur Rene Wagner juste après la rencontre. À ce moment-là, le technicien de 38 ans ne voulait pas encore penser à une possible absence de ses deux avant-centres. « Nous espérons maintenant que les deux s’en sortiront. Pour tout le reste, nous devrons décider le moment venu. Dans un premier temps, nous croyons au positif. »

Après la trêve internationale, Cologne recevra Gladbach le 11 octobre (15 h 30/DAZN).