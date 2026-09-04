L'international argentin Franco Mastantuono, joueur de la Fiorentina prêté par le Real Madrid, a affirmé que son transfert à la Viola représente l'étape idéale pour faire progresser sa carrière footballistique.

L'international argentin avait suscité un large émoi lorsque le Real Madrid avait investi 45 millions d'euros pour l'engager en provenance de River Plate en 2025, mais en raison du peu d'occasions de jouer régulièrement avec l'équipe, il a été décidé de l'envoyer en prêt.

Plusieurs autres clubs avaient manifesté leur intérêt pour bénéficier des services du jeune joueur, mais il a choisi de signer à la Fiorentina.

Mastantuono a déclaré, dans des propos accordés au journal italien « La Gazzetta dello Sport » : « J'ai pensé à la Serie A, un championnat compétitif qui m'a toujours attiré, en plus de l'importance du club et de la longue histoire des joueurs argentins qui ont écrit l'histoire ici. »

Le joueur argentin a ajouté : « Tous ceux qui m'ont parlé de la ville de Florence en ont fait un vif éloge. »

Contrairement à certains clubs qui avaient présenté des offres pour le recruter, la Fiorentina ne participe pas aux compétitions européennes cette saison.

Mastantuono a expliqué : « Ce n'est pas le bon moment pour parler de l'Europe. C'est une équipe solide et nous avons de l'expérience avec des joueurs comme David de Gea, en plus de l'enthousiasme et de l'envie. Cependant, il y a de nombreux nouveaux joueurs et il faut du temps pour trouver le bon équilibre. »

Le jeune joueur a poursuivi : « J'ai également choisi la Fiorentina pour l'entraîneur, car dès que Fabio Grosso m'a appelé, j'ai compris que son projet était idéal pour moi. »

Le transfert a également bénéficié d'un coup de pouce de l'actuel entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, qui connaît bien la Serie A.

Mastantuono a continué : « C'est un grand entraîneur qui possède une énergie immense. Je n'avais pas encore choisi Florence lorsque nous avons parlé, mais il m'a donné un conseil, et il a été convenu avec lui et avec le Real Madrid qu'un départ en prêt pour jouer régulièrement était la meilleure option. »

Le joueur argentin a enchaîné : « La participation européenne n'a pas été déterminante dans ma décision ; j'ai plutôt donné la priorité aux ambitions et aux opportunités. La Fiorentina mise sur la jeunesse et la qualité, c'est donc le meilleur endroit pour exprimer mon style de football. »

Mastantuono a conclu : « Lionel Messi est le meilleur, et j'ai eu l'honneur de jouer à ses côtés, mais il est aussi triste qu'il ait pris sa retraite internationale. J'admire Ángel Di María et Paulo Dybala, d'autant plus que Dybala évolue au même poste que moi, mais il est absurde de se comparer à des joueurs qui ont réalisé des carrières exceptionnelles. »



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