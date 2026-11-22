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Massimiliano Allegri affiche une prudence surprenante avant le choc de Ligue des champions entre Naples et Manchester City, estimant que son équipe doit rester réaliste quant à ses perspectives européennes. Malgré une courte victoire contre le Torino, l'entraîneur napolitain a rapidement ramené l'attention sur les échéances nationales.

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Allegri garde les pieds sur terre après la victoire contre le Torino

Allegri refuse de s'enflammer après la victoire 1-0 de Naples contre le Torino et préfère tempérer les attentes avant un déplacement redoutable chez Manchester City. Le technicien italien a vu son équipe arracher un résultat samedi, mais ses commentaires d'après-match dessinent le portrait d'un entraîneur davantage préoccupé par la stabilité à long terme que par une gloire européenne immédiate. Si les supporters rêvent d'un résultat retentissant à l'Etihad, Allegri a laissé entendre que les priorités du club pourraient être ailleurs.

« Il faut être réalistes : le match contre Manchester City est très important, mais comme je l'ai dit au début, il suffit de regarder le calendrier. Nous jouerons notre qualification pour la Ligue des champions lors des trois derniers matches (contre Bruges, Sabah et Viking). Mardi, il faudra essayer d'obtenir un résultat, mais nous savons que nous devons régler la question du championnat, car celle de la Ligue des champions, si nous sommes bons, se réglera lors des trois derniers matches », a déclaré l'entraîneur à Sky Sport Italia.

Une blessure préoccupante et des ajustements tactiques

La victoire a été ternie par la blessure importante d'Antonio Vergara, contraint de quitter le terrain dès le début de la rencontre. Allegri a reconnu que le milieu de terrain était « très abattu » après ce coup dur, qui allonge la liste de ses problèmes de sélection. Cette accumulation de blessures a privé Kevin De Bruyne du repos prévu : il a dû entrer en jeu dix minutes seulement après le coup d'envoi pour remplacer le jeune joueur blessé. L'entraîneur a attribué ces problèmes physiques à la pression mentale et physique croissante liée aux obligations internationales et aux attentes en championnat.

« Il s'est blessé, je ne sais pas combien de temps il nous manquera. C'est très décevant, il était très déprimé. Je pense que c'est une blessure liée à la saison. Cette année, il a des responsabilités différentes, la sélection nationale, davantage de pression mentale... Ces blessures sont parfois causées par ces facteurs », a-t-il expliqué, selon des propos rapportés par TUTTOmercatoWEB.

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L'entraîneur demande à Naples de « souffrir » pour gagner

Allegri a rappelé sans détour à son équipe que décrocher des victoires au forceps exige une véritable volonté de « souffrir » sur le terrain. Le technicien expérimenté a clairement indiqué que Naples ne pouvait pas espérer s'imposer régulièrement et facilement sans subir une forte pression en cours de route. L'identité tactique de l'équipe continue de faire débat à Naples, mais Allegri a balayé les étiquettes accolées à son style personnel.

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« Le football d'Allegri n'existe pas. Il y a le football pratiqué par une équipe comme Naples, où nous devons récupérer certains joueurs. Sur ces 10 matches, à part quelques séquences comme la première mi-temps contre le Genoa, nous avons encaissé trop de buts faciles. Ce soir, hormis la frappe de l'extérieur de la surface, nous n'avons concédé aucun tir ; nous avons mieux défendu à l'intérieur du terrain, où ils trouvaient facilement des espaces », a déclaré Allegri.

Réalisme stratégique ou manœuvre psychologique ?

La décision de minimiser l'importance du match contre City pourrait être vue comme une stratégie classique d'Allegri pour décharger son équipe de la pression. Même si Manchester City a récemment traversé une période difficile en Premier League, avec trois défaites consécutives avant la trêve internationale, Allegri ne se fait aucune illusion sur la qualité de l'adversaire. La rencontre de mardi soir dira si ce réalisme est sincère ou s'il relève d'une habile tactique de motivation, lorsque Naples entrera sur le terrain pour ce qui reste une grande affiche européenne.