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Massimiliano Allegri a salué son équipe de Naples, diminuée par les absences, pour avoir fait quelque chose de « vraiment bien pour la première fois » lors d'un match nul 2-2 haletant sur le terrain de Manchester City en Ligue des champions. Malgré l'absence de 11 joueurs, les visiteurs ont mené deux fois à l'Etihad Stadium et sont repartis avec un goût amer, alors qu'ils tentent de préserver leurs ambitions européennes.

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Naples tient Manchester City en échec malgré une cascade d'absences

Allegri a reconnu que Naples avait fait quelque chose de « vraiment bien pour la première fois » après que son équipe diminuée a obtenu un nul 2-2 haletant sur le terrain de Manchester City en Ligue des champions . Naples s'était rendu à l'Etihad Stadium en craignant le pire, privé de 11 joueurs en raison de problèmes physiques, de suspensions et d'exclusions de la liste pour la Ligue des champions.

Loin de s'effondrer face aux hommes d'Enzo Maresca, Naples a pris l'avantage à deux reprises grâce à Rasmus Hojlund et Noa Lang. Ayyoub Bouaddi, puis Rayan Cherki d'une frappe en angle, ont toutefois permis à City de revenir et contraint les deux équipes à partager les points.

Allegri salue les progrès défensifs réalisés à l'Etihad

Au micro de Sky Sport Italia après le coup de sifflet final, Allegri a retenu la discipline tactique de son équipe sans ballon comme le principal point positif d'une soirée éprouvante à Manchester.

« C'était un match très difficile, les joueurs ont bien joué et, évidemment, il y a eu des moments où nous avons dû résister à la pression. Mais, pour la première fois, nous avons vraiment bien joué sans ballon pour ralentir Manchester City », a déclaré Allegri.

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« Ils ont vraiment bien fait cela. Le nul est mérité. Au bout du compte, nous repartons avec un goût amer, mais j'ai dit aux joueurs qu'en Europe, il fallait de la conviction et du courage, car il y a des espaces à exploiter. Maintenant, nous devons préparer au mieux le match contre Sassuolo. Ce soir, c'était surtout un bon entraînement pour notre défense. »

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Des regrets malgré un banc napolitain décimé

Que Naples quitte l'Etihad Stadium avec des regrets témoigne de sa résistance, alors qu'Allegri ne disposait pratiquement d'aucune solution sur le banc. L'entraîneur a néanmoins relevé des situations dans lesquelles son équipe aurait pu profiter davantage du placement haut de la défense de City.

« Nous devons nous réjouir du point pris, c'est le plus important, mais aussi de la prestation », a expliqué l'entraîneur. « Il y a eu des moments où nous aurions dû mieux exploiter leur ligne défensive haute. Nous avons eu quelques bonnes situations, mais nous affrontions un adversaire très fort. Les joueurs se sont appliqués de façon remarquable. »

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Ce nul ne change guère, dans l'immédiat, le classement de la phase de ligue de la Ligue des champions. Naples occupe la 27e place avec quatre points en cinq matches et n'est séparé des places de barragiste que par la différence de buts, tandis que City est sixième avec dix points.

Des rendez-vous cruciaux en championnat pour les deux équipes

Les deux clubs se tournent désormais vers leur championnat. Naples retrouve la Serie A dimanche face à Sassuolo. L'équipe de Maresca doit, quant à elle, vite se remobiliser avant un choc décisif de Premier League contre Arsenal.