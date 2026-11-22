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L’entraîneur de Naples, Massimiliano Allegri, a dévoilé l’approche psychologique peu conventionnelle qu’il a utilisée pour motiver son équipe lors de sa victoire difficile (1-0) contre le Torino, samedi. Après une première période frustrante au stade Diego Armando Maradona, le technicien expérimenté a exhorté ses joueurs à changer d’état d’esprit pour débloquer la situation.

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La force d’un état d’esprit positif

Naples a décroché trois points précieux grâce à un but de Scott McTominay, mais ce but doit autant à l’état d’esprit de l’équipe qu’à la technique. Allegri a révélé avoir senti une atmosphère pesante parmi ses joueurs à la pause, après plusieurs occasions manquées en début de match. L’entraîneur a alors estimé qu’un changement d’humeur était nécessaire pour venir à bout de la défense tenace adverse.

« C’était comme si le bon état d’esprit n’était pas là, parce que nous avons eu plusieurs occasions favorables sans marquer », a expliqué l’entraîneur à Sky Sport Italia. « J’ai donc dit à l’équipe : “Les gars, sourions : peut-être que nous arriverons à marquer un but.” Gagner un match en souffrant un peu nous a fait du bien, mais nous devons encore progresser dans certaines situations, comme la gestion du ballon en fin de match. En revanche, nous avons très bien défendu sur les coups de pied arrêtés. Par le passé, il nous manquait l’agressivité défensive que nous avons montrée aujourd’hui. »

Les ajustements tactiques et le rôle de McTominay

Si l’aspect psychologique a joué son rôle, Allegri a également dû résoudre un problème tactique après la blessure d’Antonio Vergara en début de match. Après avoir d’abord fait entrer Kevin De Bruyne dans un rôle de soutien derrière Rasmus Hojlund, l’entraîneur a décidé d’intervertir les positions du Belge et de Scott McTominay. Cet ajustement s’est avéré décisif : à partir d’une position de départ plus avancée, l’international écossais a commencé à poser de sérieux problèmes à la défense du Torino.

« Les changements tactiques ? C’est aussi ce qui est amusant dans ce métier », a souligné Allegri. « Je pensais que De Bruyne pourrait faire mieux dans l’axe derrière l’attaquant, puis j’ai rapproché McTominay de Hojlund parce que nous avions besoin d’un peu plus de présence à cet endroit. Mais j’ai dit à McTominay de ne pas rester dans l’axe derrière Hojlund, mais d’y arriver en mouvement, car il serait ainsi plus difficile à marquer. Quand je l’ai placé là, il s’y est rendu, mais il est resté immobile. Puis, en seconde période, il a davantage bougé entre les lignes et a été bien meilleur. »

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Allegri défend la forme de Rasmus Hojlund

Même si la victoire a été assurée par un milieu de terrain, Allegri s’est empressé de défendre Hojlund. L’attaquant danois a travaillé sans relâche tout au long de la rencontre, sans parvenir à marquer lui-même, ce qui a suscité des questions sur son niveau de confiance actuel. Allegri a écarté l’idée que l’ancien joueur de Manchester United soit en difficulté ou ait besoin d’un traitement particulier pour retrouver le chemin des filets.

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« Hojlund a besoin de se relancer ? Pas du tout », a répondu l’entraîneur de Naples. « Il a fait un bon match en se mettant à la disposition de l’équipe. Il a eu plusieurs occasions et il nous est très utile et très important. »

Cap sur Manchester City

Cette victoire cruciale permet à Naples de retrouver de l’élan et d’améliorer sa position au classement. Elle met fin à une période difficile marquée par un nul frustrant contre la Lazio et une défaite décevante face à la Juventus, juste avant la récente trêve internationale.

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Au-delà des trois points essentiels, cette victoire, dont l’équipe avait grand besoin, redonne au groupe un précieux élan psychologique et moral au moment opportun. Elle constitue une préparation idéale avant le déplacement très attendu et à fort enjeu chez Manchester City, poids lourd européen, pour un choc de Ligue des champions mardi soir prochain.