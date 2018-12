Massimiliano Allegri furieux après Atalanta-Juventus : "En Italie ça parle trop, ça ne changera jamais"

Sans le citer, l'entraîneur de la Juventus s'en est pris à Aurelio De Laurentiis après le match nul contre l'Atalanta Bergame.

La Juventus a échappé d'un fil à la défaite contre l'Atalanta ce mercredi. Menée en seconde période, l'équipe de Massimiliano Allegri a dû compter sur Cristiano Ronaldo, remplaçant au coup d'envoi, pour arracher le point du match nul et préserver la série d'invincibilité des Bianconeri, même si la Juventus a failli l'emporter avec un but de Leonardo Bonucci, refusé pour un hors-jeu.

Mais les Bianconeri ont surtout dû évoluer une bonne partie de la seconde période en infériorité numérique après l'expulsion de Rodrigo Betancur avant l'heure de jeu. Un fait de jeu qui a mis Massimiliano Allegri hors de lui après la rencontre. Sans citer son nom, l'entraîneur de la Juventus a clairement attaqué Aurelio De Laurentiis qui a récemment critiqué l'arbitrage.

Allegri tacle de Laurentiis

"Le carton rouge Bentancur ? Il vaut mieux parler du match, je suis contrarié aujourd'hui. Vous savez, je ne parle jamais des arbitres. La performance de l'arbitre était bonne, le problème est qu'il y a trop de discussions aussi de la part des entraîneurs et des présidents d'autres clubs Aujourd'hui, je suis plus nerveux", a indiqué Massimiliano Allegri en conférence de presse.

"En Italie, nous ne pourrons jamais nous améliorer, pas même avec engagement. Ce n'est ni beau ni élégant de faire certaines déclarations. Je ne parle jamais d'arbitres. Nous devons éduquer les fans. Lorsqu'il y a des rencontres, nous sommes toujours désolé et nous nous plaignons, mais nous devons leur donner le bon exemple. Je pense que oui", a ajouté l'entraîneur de la Juventus.

"Il y a des choses qui se passent en dehors du terrain qui arrivent seulement en Italie. Pour progresser il faut de l'éducation et de l'élégance, mais si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas l'acheter. Si je devais faire certaines déclarations maintenant aussi, une bonne affaire éclaterait. En Italie, tout est accordé et plus, et cela me préoccupe, même pour mes enfants et tous les gars qui croient en ce sport", a conclu Massimiliano Allegri qui n'avait pas la langue dans sa poche.