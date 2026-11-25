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Kevin De Bruyne a reçu un accueil triomphal pour son retour émouvant à l’Etihad Stadium, où le Napoli a tenu Manchester City en échec (2-2) en Ligue des champions. Après le match, l’entraîneur du Napoli, Massimiliano Allegri, a qualifié le milieu de terrain d’« extraordinaire » et réagi aux rumeurs grandissantes d’un transfert au PSV Eindhoven en janvier.

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Un retour émouvant à l’Etihad qui s’achève sur un nul spectaculaire

De Bruyne a fait un retour émouvant à l’Etihad Stadium, où le Napoli a obtenu un match nul 2-2 face à Manchester City lors de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les supporters locaux ont réservé un accueil triomphal à leur ancien joueur emblématique avant de l’applaudir à sa sortie en seconde période.

De Bruyne a quitté Manchester City à l’été 2025 pour rejoindre le Napoli libre de tout contrat. Face à son ancien club, le joueur de 35 ans a disputé 75 minutes avant qu’Allegri ne le remplace par Andre-Frank Zambo Anguissa. Alors que De Bruyne rejoignait la ligne de touche, le public de Manchester City s’est levé pour lui offrir une chaleureuse ovation.

Allegri salue un De Bruyne extraordinaire après son ovation

Interrogé par Sky Sport Italia après le coup de sifflet final, Allegri a reconnu avoir ressenti un pincement au cœur au moment de remplacer le milieu de terrain expérimenté. Malgré les années qui passent, la maîtrise technique du Belge a manifestement marqué son entraîneur.

« Malheureusement, personne n’échappe au temps qui passe, mais c’est un joueur extraordinaire, a déclaré Allegri. Cela m’a attristé de le faire sortir aujourd’hui, car il commet rarement une erreur avec le ballon au pied. Pour ceux qui aiment le football et admirent ce sport, des joueurs comme De Bruyne et Luka Modric représentent quelque chose de spécial. »

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Les rumeurs de transfert entourent le meneur de jeu belge

Cette soirée chargée d’émotion en Angleterre survient alors que les spéculations sur la prochaine étape de la carrière de De Bruyne se multiplient. Bien que l’international belge soit sous contrat avec le Napoli jusqu’en juin 2027, plusieurs médias suggèrent qu’il pourrait quitter l’Italie à l’ouverture du mercato de janvier.

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Le PSV aurait entamé des discussions à haut niveau pour faire venir le meneur de jeu aux Pays-Bas six mois avant l’expiration de son contrat. Everton serait également lié à une possible approche surprise cet hiver pour le milieu de terrain. De Bruyne est resté un titulaire régulier du Napoli en Serie A cette saison, avec quatre buts et une passe décisive, mais sa situation contractuelle fait de lui une cible attrayante pour le mercato hivernal.

L’entraîneur du Napoli s’attend à voir De Bruyne rester

Malgré les rumeurs grandissantes autour de l’intérêt du PSV, Allegri s’est dit convaincu que De Bruyne ne quitterait pas Naples en cours de saison. Le technicien italien a souligné que des discussions auraient lieu en interne, tout en saluant l’attitude du milieu de terrain.

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« Nous en discuterons avec le club, mais c’est un garçon très professionnel et je pense qu’il restera jusqu’en juin », a assuré Allegri.

Alors que les négociations se poursuivraient avant l’ouverture du mercato hivernal, les prochaines semaines détermineront si le PSV peut convaincre De Bruyne de partir plus tôt ou si Allegri verra son souhait de conserver le meneur de jeu jusqu’à la fin de la saison exaucé.