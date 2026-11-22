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L'entraîneur de Naples, Massimiliano Allegri, a couvert d'éloges Kevin De Bruyne, qualifiant le milieu expérimenté d'« extraordinaire » malgré les rumeurs persistantes d'un départ du Stadio Diego Armando Maradona. Le meneur de jeu belge fait l'objet de nombreuses spéculations concernant un possible transfert au PSV Eindhoven lors du prochain mercato de janvier.

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Allegri écarte les rumeurs de départ

Allegri a cherché à calmer les spéculations autour de l'avenir de De Bruyne à Naples , après une courte victoire contre le Torino (1-0) en Serie A. Malgré les informations évoquant un possible départ vers l'Eredivisie , le technicien italien a affirmé que le milieu restait un élément essentiel de son projet à Naples. Allegri a rapidement écarté l'idée que le Belge envisage un départ à l'approche du mercato hivernal.

« Il n'a pas un pied dedans et un pied dehors, c'est un joueur extraordinaire. Il suffit de regarder ce soir, il se porte bien », a déclaré l'entraîneur de Naples à DAZN, cité par TUTTOmercatoWEB. « L'an dernier, il a été absent quatre ou cinq mois à cause d'une blessure, ce n'est plus un gamin. Il a bien joué en sélection, mais il a aussi bien joué avec nous. Parfois, la perception vous amène à porter un jugement différent. Je suis très content de lui, comme des autres. »

Du repos tactique pour De Bruynee, fatigué

La présence de De Bruyne sur le banc face au Torino marquait la cinquième fois qu'il débutait comme remplaçant dans une compétition nationale cette saison. Allegri a expliqué que ce choix répondait à une nécessité tactique, compte tenu du calendrier chargé et de la récente participation du joueur aux rencontres de la sélection belge. Cette décision semble avoir été prise pour préserver la fraîcheur du meneur de jeu avant des matches importants.

« Ce n'est pas une question de gestion, mais il a joué beaucoup de matches, il a joué en sélection. Ce soir, les changements seront importants. C'est un joueur d'une très grande qualité technique, sa condition physique s'est beaucoup améliorée et il revenait d'une longue période d'inactivité. Nous sommes très contents de lui », a précisé Allegri.

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Gérer la pression à Naples

Cette courte victoire contre le Torino a été marquée par la résilience et la solidité défensive, deux qualités qui, selon Allegri, avaient manqué lors des dernières rencontres. Il a reconnu la pression qui règne à Naples, tout en appelant au calme alors que l'équipe cherche à remonter au classement de la Serie A. L'entraîneur a estimé que son groupe avait enfin montré l'« énergie positive » nécessaire pour arracher un résultat face à un adversaire difficile.

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« Je pense que les garçons ont pris conscience de la situation actuelle de Naples. Le football est fait de résultats. Aujourd'hui, nous avions un point de plus que le Torino. Lors de ces dix matches, il nous a manqué la peur d'encaisser un but, ce centimètre supplémentaire qui permet de ramener des victoires », a déclaré Allegri.

Répondre à la frustration des supporters

La soirée n'a pas été sans complications : Allegri a aussi dû défendre Noa Lang après de récentes tensions avec les supporters locaux. Tout en reconnaissant le droit des supporters à exprimer leur opinion, l'entraîneur a salué la contribution de Lang à la victoire et appelé les tribunes et l'équipe à rester unies alors que le club aborde une série de matches difficiles.

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« Je suis déçu pour Lang : dimanche dernier, il y a eu un malentendu. Les supporters ont encore été formidables ce soir. Nous devons traverser une période difficile, car il y a beaucoup à rattraper, mais je suis sûr qu'ensemble, nous y parviendrons. Les supporters ont le droit de siffler, mais le joueur a très bien joué ce soir », a conclu l'entraîneur.