Massaro : « Le capitaine (Baresi) nous a laissé un grand héritage, et nous devons continuer à transmettre ce qu’il a réussi à nous transmettre. »

Voici ses déclarations à calciomercato.com :

« Si vous êtes émus, imaginez ce que je ressens. Ce dont nous parlons, ce sont des choses qui se transmettent. Transmises par des personnes qui, depuis le jour où je suis arrivé à Milanello, m'ont appris tant de choses : le sentiment d'appartenance, le sacrifice, le respect, la loyauté, les règles. J'ai fait partie pendant 5 ans du groupe des Immortels, des Invincibles. Aujourd'hui, je suis ambassadeur d'Insuperabili grâce à notre capitaine, qui a lancé ce grand projet, et je dois remercier les personnes qui ont une vision et des

rêves

. C'est ainsi qu'est né Insuperabili, tout comme le cycle de Berlusconi, des Invincibles et des Immortels, qui a gagné en Italie, en Europe et dans le monde. Et l'AC Milan doit continuer à faire de même. Merci également à BMW pour sa collaboration : la marque nous soutient depuis plusieurs années dans le domaine du marketing.

Prochains matchs MIL Serie A 12:00 FRC

Le Capitaine nous a laissé un grand héritage, et nous devons continuer à transmettre ce qu'il a su nous transmettre. Nous devons surtout le transmettre aux personnes, pas seulement à celles qui font du sport, qui grandissent chaque jour et représentent l'avenir : les jeunes. Merci encore et j'espère pouvoir jouer en finale, ne me laissez pas toujours sur le banc. Et cette année, je vous promets qu'avec au moins 10 minutes sur le terrain, comme celles qu'on m'accordait d'habitude, je ferai la différence. »