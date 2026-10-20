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Falko Blöding
Traduit par

« Massacre à la parisienne » : les supporters du PSG font parler d’eux avant le match contre le FC Barcelone

Ligue des Champions
Paris Saint-Germain vs FC Barcelone
Paris Saint-Germain
FC Barcelone

Les supporters du PSG ont fait sensation au Parc des Princes avant le choc de Ligue des champions contre le FC Barcelone avec une chorégraphie martiale.

Connus pour leurs chorégraphies élaborées, les ultras du Paris Saint-Germain ont dévoilé peu avant le coup d’envoi une immense banderole montrant un homme masqué, vêtu d’un maillot du PSG, découpant à la tronçonneuse l’écusson du champion d’Espagne, avec de grosses éclaboussures de sang. Sur une autre banderole, en dessous, on pouvait lire : « Massacre à la parisienne ».

Le duel entre le PSG et le Barça est considéré comme l’une des affiches les plus spectaculaires de l’actuelle phase de ligue en Ligue des champions. Il oppose le leader actuel au deuxième du classement.

Entraînés par l’ancien coach du Barça Luis Enrique, les Français sont les grands favoris pour soulever une nouvelle fois la Ligue des champions après deux sacres consécutifs. Le PSG a conforté ce statut grâce à une impressionnante victoire 4-2 sur la pelouse de Manchester City lors de la dernière journée.

Le FC Barcelone est toutefois arrivé à Paris en pleine confiance : les Catalans ont remporté leurs dix matches officiels cette saison, avec 48 buts marqués pour 11 encaissés.

Le début de rencontre n’a pas déçu les grandes attentes : le PSG s’est procuré trois belles occasions dans les dix premières minutes, tandis qu’en face, Anthony Gordon a manqué de peu une occasion de marquer à bout portant sur un centre de Lamine Yamal.

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