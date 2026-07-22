Mason Greenwood a disputé mardi soir ses premières minutes sous les couleurs de Fenerbahçe. L'attaquant anglais a fait ses débuts dans l'antre de son nouveau club : le stade Şükrü Saracoğlu. À l'issue de la rencontre, il a été accueilli par une ovation inattendue.

Fenerbahçe s'est imposé 1-0 à domicile face à Gornik Zabrze lors du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions, grâce à l'unique but de Talisca.

Du côté turc, Jayden Oosterwolde et Nathan Aké étaient titulaires, tandis que Greenwood est entré en jeu à la 82e minute. À la fin de la rencontre, le public a adressé un message on ne peut plus clair.

La grande recrue du club a été accueillie par des acclamations retentissantes dans la capitale turque. Les images montrent que Greenwood ne savait pas comment réagir face à ces éloges.

Peu après, ses coéquipiers lui ont montré comment les supporters de Fener acclament l’équipe afin qu’il puisse reproduire le geste avec eux.

Recruté il y a quelques semaines auprès de l’Olympique de Marseille contre un chèque de quarante millions d’euros, l’attaquant a devancé l’AS Rome, également intéressée, lors des négociations.

Révélé il y a quelques années à Manchester United, l’attaquant avait été impliqué dans une polémique après la diffusion d’images et d’enregistrements audio suggérant des violences conjugales et une tentative de viol sur sa compagne.

Bien que toutes les poursuites pénales aient été classées sans suite, la pression publique l’a empêché de revenir à Manchester United.







