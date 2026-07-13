Mason Greenwood quitte l'Olympique de Marseille et s'engage pour un transfert estimé à plus de 50 millions d'euros

Mason Greenwood quitte l’Olympique de Marseille pour s’engager avec Fenerbaçhe. Selon Fabrizio Romano sur X, l’ailier britannique de 24 ans a signé un contrat jusqu’en 2030, pour un transfert estimé à plus de 50 millions d’euros.

« Mason Greenwood à Fener, c'est fait ! », a écrit Romano lundi soir sur X. « L'accord est conclu : l'ailier anglais rejoint le club stambouliote. »

« 40 millions d’euros plus 2 millions d’euros de primes pour l’Olympique de Marseille ; Manchester United percevra plus de 10 millions d’euros, clause de revente comprise. Le salaire s’élève à environ 10 millions d’euros nets par an pour un contrat courant jusqu’en juin 2030. »

L’opération se dessinait depuis plusieurs semaines : début août, le journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu annonçait déjà que l’attaquant anglais avait donné son accord au club stambouliote.

L’AS Rome s’était aussi positionnée, proposant 45 millions d’euros (bonus inclus) et un pourcentage à la revente, soit un package proche des 50 millions réclamés.

Mais les Turcs ont finalement surenchéri, tandis que l’attaquant anglais privilégiait lui aussi ce projet.

Âgé de 24 ans, Greenwood avait quitté Manchester United et l’Angleterre en 2024 pour environ 26 millions d’euros. En 81 matchs, il a inscrit 48 buts et délivré 17 passes décisives, démontrant régulièrement sa classe en Ligue 1 comme sur la scène européenne.