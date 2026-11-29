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Fenerbahçe n’a pas commis de faux pas dimanche en Süper Lig. L’équipe d’Emre Belözoglu a battu Erzurumspor 3-0 au stade Sükrü Saracoglu.

Après une première période sans but, Oguz Aydin a ouvert le score peu après la pause. Servi par Mason Greenwood, le Turc a marqué d’une frappe depuis l’extérieur de la surface dans le petit filet opposé : 1-0.

Fenerbahçe s’est alors libéré et a rapidement porté le score à 2-0, encore grâce à Greenwood. L’Anglais a tiré un corner devant le but, repris de la tête par Milan Skriniar.

En fin de match, Greenwood a couronné sa prestation en marquant lui aussi. Lancé en profondeur par Irfan Can Kahveci, l’ancien grand espoir de Manchester United a contrôlé le ballon avant de conclure sans trembler : 3-0.

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Fenerbahçe occupe désormais la cinquième place avec 23 points. Galatasaray, en tête avec 31 points, est pour l’instant hors de portée. Trabzonspor, Amedspor et Besiktas devancent également les Canaris jaunes.