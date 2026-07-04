Mason Greenwood a pris la décision de quitter l'Olympique de Marseille. Selon le journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu, spécialiste des transferts, l'attaquant anglais a donné son accord à Fenerbahçe.

Ces dernières semaines, le club stambouliote et l’AS Rome étaient en concurrence pour s’attacher ses services, tandis que l’Atlético de Madrid restait également à l’affût.

Marseille réclame environ 50 millions d’euros, somme que la Roma avait presque atteinte avec une proposition de 45 millions d’euros (bonus inclus) assortie d’un pourcentage sur une éventuelle revente.

Les Italiens semblaient donc en passe de s’adjuger les services de l’Anglais, dont le contrat court jusqu’en milieu d’année 2029. Samedi, cependant, de nouveaux rebondissements décisifs ont eu lieu.

Selon le journaliste, l’offre des Aigles est désormais supérieure à celle de la Roma, déjà proche des exigences phocéennes, et l’attaquant a fait part de sa préférence pour Istanbul.

Un émissaire du club turc est d’ailleurs en route vers la France pour finaliser l’opération, sans que les Jaunes et Moutarde ne semblent pressés de conclure.

Âgé de 24 ans, Greenwood avait quitté Manchester United et l’Angleterre en 2024 pour environ 26 millions d’euros. Depuis, il a marqué 48 buts et délivré 17 passes décisives en 81 matchs, démontrant régulièrement sa classe en Ligue 1 comme sur la scène européenne.