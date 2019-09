Mason Greenwood (17 ans) rentre dans l'histoire de Manchester United

Buteur face à Astana en Europa League jeudi, l'attaquant anglais est le plus jeune buteur dans l'histoire des compétitions européennes des Red Devils.

a dû compter sur l'un des grands espoirs de son centre de formation pour venir à bout d'Astana à Old Trafford lors de la première journée de l'Europa League. Titulaire aux côtés de Marcus Rashford, Mason Greenwood a offert la victoire aux siens à un quart d'heure de la fin.

Un but important pour bien lancer la campagne européenne des Red Devils mais qui permet surtout à l'avant-centre de 17 ans de s'offrir un record : il est le plus jeune joueur de l'histoire de MU à avoir inscrit un but en compétition européenne, à 17 ans et 353 jours.

Il avait d'ailleurs connu ses premières minutes en la saison dernière face au lors du 8e de finale retour renversant au Parc des Princes (1-3). Nul doute qu'il incarne bien l'avenir du club anglais.

Le podium des plus jeunes buteurs de l'histoire de Manchester United :

1- Mason Greenwood : 17 ans et 353 jours

2- Marcus Rashford : 18 ans et 117 jours

3- George Best : 18 ans et 158 jours