Martins et Leao marquent les esprits mais la star du week-end est Kanga - L'index de performance de la Ligue 1

L'attaquant d'Angers a été le joueur le plus en vue de la L1 cette semaine, obtenant une meilleure note que les jeunes espoirs de Monaco et de Lille

L'attaquant angévin, Wilfried Kanga, a rebondi de la meilleure des manières possibles le week-end dernier après une période compliquée. Il a signé un doublé et guidé les siens vers la victoire contre l'une des équipes en forme du championnat, le RC Strasbourg (2-1).

Kanga a fait taire le très bruyant Stade de la Meinau en scorant donc à deux reprises. D'abord, en première période, en plaçant une belle tête victorieuse. Puis, une deuxième fois après la reprise d'une belle frappe rasante et qui n'a laissé aucune chance au portier alsacien.

Sa contribution a été telle qu'il a hérité de la meilleure note à l'Opta Performance Index, l'outil qui mesure les performances de chaque joueur de Ligue 1 et qui les note sur 100.

L'avant-centre de 20 ans a obtenu la marque de 98.2 pour avoir signé ses deux premiers buts de la saison. Personne n'est mieux noté durant cette levée du championnat français, pas mêmes les stars du PSG, habitués à scruter les premières places.

Après la rencontre, celui qui a été formé au PSG a admis quil était revanchard après avoir loupé de très nombreuses opportunités la semaine d'avant lors du court succès d'Angers face à Dijon (1-0).

"J'étais vraiment très énervé, mais tout le monde m'a réconforté dans le vestiaire, a-t-il confié, en repensant à sa sortie du week-end précédent. Cette semaine à l'entraînement, j'étais toujours très énervé, j'étais obsédé par le fait de marquer des buts !"

Et le travail a payé. Kanga a démontré qu'il était l'une des meilleures promesses de la Ligue 1. Avec son brillant rendement, il a notamment devancé l'un de ses adversaires du jour, Sanjin Prcic. L'international bosnien s'est aussi fait remarquer durant cette partie en signant l'unique but du Racing. En milieu de terrain, il a aussi eu une très grosse activité, et c'est pourquoi une belle note de 96.8 lui a été accordée à notre Index.

Le podium est complété par Sada Thioub. Ce dernier est le chef de la meute nimoise qui domine le Top 10 après avoir inspiré les Crocos lors du succès renversant récolté face à Nantes à La Beaujoire (4-2). Un score lourd de la part des promus et qui s'explique aussi par le fait que les locaux étaient quelque peu déboussolés suite à l'annonce de l'identification du corps sans vie de leur ancien joueur, Emiliano Sala

C'était un match qui a pourtant très bien commencé pour la bande à Vahid Halilhodzic puisque Kalifa Coulibaly, dixième de notre classement cette semaine, lui a offert l'avantage à la marque d'une puissante tête. Les Canaris ont ensuite doublé la mise et on croyait alors assister à un succès facile des locaux. Mais, les Nimois ont réussi à renverser la vapeur au retour des vestiaires. Thioub a donc été le principal artisan de ce succès et l'homme le plus dangereux sur le terrain alors qu'il n'était pourtant entré en jeu qu'à la 61e minute.

Après que Nimes a rétabli la parité, il a contribué au 3e but des siens, marqué par Jordan Ferri à quelques minutes de la fin. Puis, juste avant la fin du temps reglémentaire, il a lui-même fait trembler les filets adverses en conclusion d'une remarquable action solitaire.

Ferri et Antonin Bobichon, qui a signé le but de 2-2 d'une superbe frappe à l'entrée de la surface, figurent également dans le Top 5, tandis que Baptiste Guillaume, l'auteur du premier but nimois, se positionne au 9e rang.

Par ailleurs, Rafael Leao, le jeune prodige de Lille continue de séduire avec cette brillante prestation livrée face à Guingamp. Il a marqué son 5e but en six matches en trouvant la faille rapidement au retour des vestiaires. Après avoir été servi par Nicolas Pepé, il a décoché un tir à la hauteur du point de pénalty et qui a fait mouche. Plus tôt dans le match, il avait également touché le montant adverse.

L'autre homme en forme de la semaine et habillé en rogue c'est Gelson Martins. C'est une petite surprise que de voir la nouvelle recrue de Monaco figurer dans le Top 10. Il a inscrit son premier but avec la formation princière lors du match nul contre Montpellier (2-2). Et, il a aussi été impliqué dans le but qu'a mis Radamel Falcao et qui aurait pu permettre à l'ASM de l'emporter.

Parmi les autres joueurs à s'être distingués durant le week-end, il y a l'attaquant Mbaye Niang, qui a signé l'ouverture du score lors de la belle victoire rennaise face à Saint-Etienne (3-0), dimanche à l'occasion d'un duel entre équipes visant l'Europe.

Saint-Etienne va tenter de se relancer la semaine prochaine, mais ça ne sera pas facile puisque les Verts se mesureront au PSG. Cette journée verra aussi Lyon accueillir Guingamp, Nantes se rendre à Monaco et Lille croiser le fer avec Montpellier au Stade Pierre Mauroy.