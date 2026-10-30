Martinez révèle ce qui s'est dit entre les joueurs de l'Espagne en finale : une surprise qui l'a fait pleurer avant le Mondial

Le gardien argentin de Chelsea, Emiliano Martinez, a révélé avoir disputé la dernière Coupe du monde en souffrant d'une fracture à un doigt, après avoir refusé de subir une opération chirurgicale qui aurait pu le priver de participer au tournoi. Il a également évoqué la défaite de la sélection de son pays face à l'Espagne en finale, affirmant être convaincu que l'Argentine aurait été sacrée championne si le match s'était prolongé jusqu'aux tirs au but.

Martinez, surnommé « Dibu », a déclaré, dans un entretien accordé à l'émission « Los Edul », présentée par les journalistes argentins Gaston Edul et Esteban Edul, qu'il était resté convaincu de la capacité de la sélection de son pays à remporter la finale face à l'Espagne, malgré la défaite sur un but à zéro inscrit par Ferran Torres le 19 juillet dernier.

Le gardien de Chelsea a précisé qu'il était certain de l'emporter aux tirs au but, soulignant avoir entendu certains joueurs de la sélection espagnole parler de la nécessité de conclure le match avant d'en arriver là.

Il a déclaré : « Eux-mêmes le pensaient. Je les ai entendus dire : il faut gagner ici. On ne peut pas aller aux tirs au but. J'étais désolé, et je me suis dit qu'ils avaient marqué le but sur le premier ballon de la seconde prolongation, et que si nous n'étions pas champions, c'était à cause de ce moment-là. J'étais totalement convaincu que c'était mon jour. »

Martinez a ajouté avoir senti que les joueurs espagnols n'étaient pas sereins à l'idée de s'en remettre aux tirs au but, citant un échange qu'il a eu avec l'un des gardiens de la sélection espagnole après le match : « L'un de leurs gardiens m'a dit : Dieu merci, ils ont gagné le match. »

Malgré l'amertume de la défaite, le gardien argentin a reconnu que l'Espagne méritait la victoire, affirmant que la sélection espagnole « a bien gagné la finale ». Il a toutefois souligné qu'il ressentait une plus grande crainte face à l'équipe de France en finale de 2022, en comparaison avec l'équipe dirigée par Luis de la Fuente, ajoutant : « Ils sont très bons, mais j'ai le sentiment que nous les aurions battus aujourd'hui. »

Dans une autre révélation, Martinez a dévoilé avoir disputé toute la Coupe du monde avec un doigt fracturé, après avoir été blessé lors de la finale de la Ligue Europa, où l'annulaire s'est déboîté, ce qui lui a causé de vives douleurs, avant que les examens médicaux ne révèlent l'ampleur de la blessure et ne remettent en question sa participation au tournoi.

Le gardien a déclaré : « Le match s'est terminé, et tout est revenu à la normale, mais c'était très douloureux. Quand je suis arrivé à Birmingham, je suis allé à l'hôpital, ils m'ont montré les images et m'ont dit que mon doigt était cassé. À ce moment-là, j'ai dit : non, je ne pourrai pas aller à la Coupe du monde, et je me suis mis à pleurer. »

Il a précisé que le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, a tenu à le soutenir et lui a envoyé un message dans lequel il affirmait qu'il l'emmènerait avec la sélection, qu'il puisse participer ou non, tandis que Martinez a décidé, en concertation avec le médecin de la sélection, Dani, et Martin Tucalli, de ne pas subir d'opération afin de ne pas perdre la chance de voyager et de participer au tournoi.

Le gardien a indiqué que la blessure avait affecté ses entraînements, puisqu'il n'était pas en mesure de s'entraîner normalement, même avant la rencontre face à la Suisse. Il s'est également souvenu de son inquiétude durant le match contre l'Égypte, au cours duquel la sélection argentine s'était rapprochée de l'élimination, et a déclaré avoir demandé à Tucalli de revenir aux entraînements habituels en préparation de la rencontre suivante.

Martinez a reconnu que la décision de reporter l'opération constituait un gros risque, précisant que son doigt resterait marqué par la blessure à vie, et qu'il n'était plus capable d'utiliser sa main normalement pour certains gestes.

Le gardien argentin a aussi abordé la récente blessure qui l'a éloigné des terrains, après avoir subi une fracture de la mâchoire qui a nécessité une intervention chirurgicale, décrivant le moment de la blessure comme comparable à un K.-O. dans un sport d'arts martiaux mixtes. Il a déclaré : « J'ai perdu connaissance et je ne me souviens de rien. Ils ont affiché une radio à l'hôpital, et j'ai perdu 3 dents. »

Concernant la date de son retour, Martinez a affirmé que son objectif était de rejoindre la sélection argentine lors de la prochaine trêve internationale, en déclarant : « J'ai besoin de jouer avec l'Argentine, et mon intention est de revenir pendant la trêve internationale. »