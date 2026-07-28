Martínez répond aux critiques visant l’Argentine : « Nous avons toujours traité nos adversaires avec beaucoup de respect »

Lisandro Martínez s’est exprimé auprès de Olé au sujet des critiques reçues par l’Argentine après la défaite en finale de la Coupe du monde contre l’Espagne (1-0). Le défenseur nie toutes les accusations.

Tout au long de son parcours jusqu’à la finale, l’Argentine suscitait déjà peu de sympathie, tant elle a fait parler d’elle. Il a ainsi été suggéré que l’équipe était favorisée par la FIFA et que les arbitres prenaient de nombreuses décisions en faveur de la sélection de Lionel Scaloni. Martínez ne veut rien entendre à ce sujet.

« J’ai des sentiments mitigés à ce sujet. Cela me dérange, car cette haine est totalement injustifiée », a-t-il déclaré au journal sportif argentin. « Je vois comment mes coéquipiers se sont battus sur le terrain et comment nos supporters nous ont donné l’impression de jouer à domicile. »

« Les gens disent que nous sommes arrogants, mais cela en dit probablement plus sur eux que sur nous », affirme-t-il. « Nous avons toujours traité nos adversaires avec beaucoup de respect. »

Après Espagne - Argentine, des images ont circulé sur internet. Lors de la remise des prix après la finale de la Coupe du monde, on a eu l’impression que les Argentins tournaient le dos aux Espagnols.

Le joueur de Manchester United assure que ces images ont été sorties de leur contexte. « Nous avons félicité tous les joueurs ainsi que le staff technique de l’Espagne. Si on a eu l’impression que nous leur tournions le dos, c’est parce que nous regardions nos propres supporters, qui continuaient à nous encourager. C’était justement une marque de respect envers nos fans. »

Malgré la défaite, Martínez est fier de son pays. « J’ai eu la chance de remporter la Coupe du monde en 2022. Malheureusement, cette fois, nous n’y sommes pas parvenus, mais nous avons accompli beaucoup de choses. Nous avons gagné en montrant de l’unité et du respect, et en montrant au monde ce que signifie être Argentin. Nous avons porté l’Argentine au sommet. »