Martinez : "Henry ? Déçu de la manière dont son histoire s'est terminée"

Le sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez, s'est exprimé sur l'expérience délicate de Thierry Henry à Monaco.

Après un passage remarqué dans le staff de la sélection belge, conclu par une expérience marquante en Coupe du monde, Thierry Henry a vécu un épisode beaucoup plus délicat en Principauté en succédant à Leonardo Jardim sur le banc de son club formateur, l'AS Monaco.

Une expérience qui a tourné court puisque le champion du monde 1998 a été limogé trois mois après son arrivée pour laisser à nouveau sa place sa place à Leonardo Jardim dans la confusion la plus générale, après une série de mauvais résultats. Roberto Martinez, qui a bien connu le technicien français, regrette ce dénouement, comme il l'a expliqué dans un entretien accordé à La Chaîne L'Equipe, ce vendredi.

"Pour véritablement évaluer le travail de Thierry Henry, il fallait aller au-delà du mois de janvier. J'ai été un peu déçu de la manière dont s'est terminée l'histoire de Thierry avec Monaco. D'après mon expérience, je peux vous dire qu'il a déjà l'âme d'un entraîneur. Je pense même qu'il avait l'esprit d'un entraîneur alors qu'il était encore joueur. Je sais que Thierry est un winner (gagnant). Dans sa carrière de joueur, il a dû faire face à l'adversité et à certaines difficultés. Je pense qu'il surmontera cette épreuve. Je pense qu'il a besoin de temps, puis il sera prêt à prendre un nouveau départ".

Au moment de sa prise de fonction à Monaco, l'Espagnol s'était déjà montré très élogieux envers Thierry Henry. "Thierry est venu chez nous il y a deux ans afin de se faire les dents, d'engranger un peu d'expérience. Après, il est évident que la vie de coach nécessite certains choix parfois difficiles, qu'il faut savoir accepter. Alors, quand il s'agit en plus de son ancien club, où il a effectué ses débuts en tant que footballeur, c'était difficile pour lui de ne pas accepter et pour nous, de ne pas comprendre ce choix".

"Les transferts de coach, cela fait partie du jeu, on doit l'accepter, d'autant plus que Thierry a le potentiel pour devenir un grand entraîneur, ce qu'il deviendra certainement rapidement. Quelque part, il a aussi montré pourquoi on était allé le chercher il y a deux ans, quand la Belgique était réputée pour avoir une génération dorée", avait également indiqué Roberto Martinez, confirmant toute son estime pour le recordman de buts dans l'histoire de l'équipe de France et d'Arsenal.

L'article continue ci-dessous

Pour rappel, ce passage à Monaco constituait la première expérience de Thierry Henry en tant que numéro 1 dans sa nouvelle vie d'entraîneur. Actuellement sur le marché, le Français est désormais en quête d'une nouvelle expérience.