Martinez : "Eden Hazard est enfin heureux"

Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, est revenu sur les difficultés qu’a rencontrées Eden Hazard ces derniers mois.

Eden Hazard est en train de monter en puissance avec la Belgique. Après des entrées comme remplaçant lors des deux premiers matches de l’Euro, l’ancien Lillois a été aligné comme titulaire face à la Finlande, et avec le brassard de capitaine autour du bras.

L’ailier du Real Madrid semble être débarrassé de ses soucis physiques, même s’il convient d’attendre l’enchainement des matches pour pouvoir juger sa forme physique. Cela étant, dans le camp belge, tout le monde est confiant à son sujet. Son sélectionneur décèle même une transformation chez lui.

« Quand Hazard est heureux, nous sommes meilleurs »

« Ça a été un long processus avec Eden (Hazard). Je dois avouer que j’ai été inquiet à son sujet parce qu’il n’appréciait plus la vie, a déclaré le technicien espagnol. Son corps ne réagissait plus comme il le faisait ces quinze dernières années et c’était difficile. Eden n’avait jamais été blessé quand il jouait en France et n’avait manqué que vingt matchs en huit saisons de Premier League. »

« Quand j’ai vu Eden en mars dernier, il était mal et avait le moral en berne. Mais à partir de ce moment, je crois qu’il a décidé de travailler avec l’intention de redevenir heureux et je pense qu’au niveau timing, on a été chanceux. (…) Contre la Finlande, c’est la première fois que je l’ai vu content depuis un long moment. Et quand Eden est heureux, nous sommes une bien meilleure équipe », a poursuivi Martinez à propos de sa star.

Après avoir retrouvé les terrains, Hazard espère à présent pouvoir renouer avec les buts. Ça sera peut-être pour dimanche à l’occasion du 8e de finale contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Une réalisation à l’occasion de grand choc boosterait à coup sûr sa confiance.

Le dernier but de Hazard avec sa sélection remonte au 16 novembre 2019 contre la Russie, en éliminatoires de l’Euro.