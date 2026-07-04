Martínez a envisagé de hang up his boots, tandis que les stars argentines se démènent pour Messi

Lisandro Martínez, défenseur de l’Argentine et de Manchester United, a révélé les détails de la période difficile qu’il a traversée en raison de sa blessure.

Dans des déclarations relayées par le compte officiel de Fabrizio Romano, expert du mercato, sur le réseau « X », Martínez a confié : « Quand je repense à tout ce que j’ai traversé à cause de ma blessure, j’ai envie de pleurer. »

Il a ajouté : « J’envisageais de mettre un terme à ma carrière de footballeur après avoir subi une blessure au ligament croisé l’année dernière. »

« Je ne voulais plus souffrir, vous comprenez ? J’étais anéanti, j’avais touché le fond. Puis ma fille est née et tout a basculé. »

« J’ai vu ma femme accoucher et l’énorme effort qu’elle a fourni, et je me suis dit : comment ne pas continuer à me battre ? »

Il conclut : « Messi est un exemple formidable, car il a beaucoup souffert tout aulong de sa carrière. Il a essuyé des défaites, mais il n’a jamais baissé les bras. »

Il a conclu : « À 39 ans, il est toujours là, il se bat et se donne à fond. Il a déjà tout gagné, il n’a plus rien à prouver. »

Il a conclu : « C’est le meilleur joueur de l’histoire, pas seulement dans le football, mais dans tous les sports… C’est fou. »

Il a conclu : « Pour nous qui venons après Messi, comment ne pas continuer à nous battre si le meilleur de tous les temps le fait avec une telle passion ? Nous devons suivre ses traces, exactement de la même manière. »