Martinelli : "Je veux devenir une légende d'Arsenal"

Le Brésilien a exprimé son désir de "rendre au club" la confiance placée en lui après avoir bien démarré sa carrière du côté l'Emirates Stadium.

Révélation d' , voir même de la cette saison, Gabriel Martinelli a égayé une saison maussade chez les Gunners. Neuvième du championnat, Arsenal va mieux depuis l'arrivé de Mikel Arteta, mais est d'ores et déjà éliminé en . La seule note positive de la saison d'Arsenal est l'éclosion du jeune ailier brésilien qui s'est imposé dans le onze de départ et a inscrit dix buts et délivré quatre passes décisives en vingt-six matches toutes compétitions confondues.

Gabriel Martinelli a parfaitement pris le relai en attaque derrière Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette, faisant de lui le troisième joueur le plus efficace d'Arsenal cette saison, devant la recrue phare de l'été, Nicolas Pépé. Du haut de ses 18 ans, le Brésilien débute une carrière en Premier League qui s'annonce radieuse s'il poursuit sur cette lancée lors des prochains mois, alors qu'il était censé évoluer avec en équipe jeune cette saison lorsqu'il a rejoint le club l'été dernier contre 6 millions d'euros.

"Rendre au club ce qu'il m'a donné"

L'article continue ci-dessous

Dans une interview accordée au magazine FourFourTwo, Gabriel Martinelli a juré fidélité à Arsenal : "Je veux gagner la et de nombreux titres nationaux pour rendre les fans d'Arsenal très heureux. Ils méritent le meilleur - pas seulement les supporters mais tout le personnel du club. Je voudrais rendre au club après tout ce qu'ils ont fait pour moi jusqu'à présent et, par conséquent, devenir une légende des Gunners".

Plus d'équipes

Les dirigeants d'Arsenal ont pris la décision de se séparer d'Unai Emery après une séquence de sept matches sans victoire en novembre, les supporters se retournant contre l'Espagnol après 18 mois à la tête des Gunners. Emery Arteta a stabilisé le navire depuis son retour à l'Emirates Stadium pour entraîner l'équipe dont il a été capitaine en tant que joueur, et Martinelli a été impressionné par le "souci du détail" de l'ancien joueur de 37 ans.

"Mikel Arteta a été brillant. Il prête beaucoup d'attention aux mouvements et continue de me pousser à améliorer mon jeu, non seulement en attaque mais aussi en défense. L'entraîneur est très sage sur le plan tactique et incroyablement utile. Ce n'est pas du tout un gars en colère, mais il aime vous montrer exactement ce qu'il faut faire sur le terrain: 'Si le ballon va dans ce sens, ne restez pas ici, allez-y et tournez votre corps de cette façon spécifique. Il a un sens aigu du détail", a analysé le Brésilien.