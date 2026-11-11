Martin Zubimendi sort du silence sur les rumeurs de transfert à Chelsea et à l’Atlético de Madrid après avoir perdu sa place de titulaire à Arsenal

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Martin Zubimendi a balayé les spéculations sur un départ d’Arsenal en janvier après un début de saison difficile. L’international espagnol assure être prêt à se battre pour sa place dans l’entrejeu de Mikel Arteta malgré une forte concurrence pour une place de titulaire.

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Zubimendi répond aux rumeurs de départ d’Arsenal

Zubimendi a démenti les informations selon lesquelles il serait sur le point de quitter Arsenal lors du mercato hivernal. Le temps de jeu du milieu de terrain a été fortement réduit cette saison après l’arrivée de Bruno Guimaraes cet été.

Selon certaines informations, l’Atlético Madrid et Chelsea s’intéressent tous deux à l’international espagnol en vue du mois de janvier. Diego Simeone souhaiterait faire revenir Zubimendi en Espagne, tandis que Xabi Alonso, l’entraîneur de Chelsea, serait lui aussi intéressé. Le milieu espagnol a toutefois fermement démenti les affirmations selon lesquelles son départ serait imminent. Le joueur de 27 ans reste déterminé à retrouver sa place dans le onze de départ d’Arsenal.

Le milieu de terrain agacé par les constantes rumeurs de transfert

Recruté pour 60 millions de livres sterling en provenance de la Real Sociedad, Zubimendi a reconnu avoir été pris de court par les constantes rumeurs de transfert. Dans un entretien accordé à Marca, il a appelé à davantage de prudence dans la publication de ces rumeurs.

« Pour être honnête, la presse me surprend parfois moi aussi, a expliqué Zubimendi. Je comprends que le mercato hivernal approche et que des rumeurs puissent apparaître, mais je pense qu’il faut faire un peu plus attention à ce que l’on publie. Après tout, chacun a une équipe pour laquelle il joue, et il faut respecter cela. J’ai aussi lu que je pourrais être proche d’un départ, mais ce n’est pas du tout le cas. »

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Arteta avait exposé un plan clair pour la saison

La carrière de Zubimendi à Arsenal avait bien commencé il y a 18 mois, mais la fatigue l’avait conduit à céder sa place à Myles Lewis-Skelly en fin de saison dernière. Cette saison, il n’a toujours pas débuté le moindre match de Premier League. Malgré sa situation actuelle, Zubimendi a révélé que Mikel Arteta avait été parfaitement honnête avec lui.

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« J’ai parlé avec Mikel au début de la saison, a-t-il déclaré. Il m’a prévenu qu’il y avait de nouvelles recrues et que tout le monde aurait du temps de jeu. Et nous voilà à nous battre pour en obtenir.

Je le comprends parce que, pour moi, nous faisons partie des cinq meilleures équipes d’Europe. Je participe moi aussi à cette concurrence qui rend le temps de jeu si difficile à obtenir. Je suis patient. Quand on a joué beaucoup et que notre rôle change au point de jouer moins, je suis capable de voir le côté positif. »

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Continuer à se battre à l’Emirates Stadium

Un calendrier chargé attend Arsenal à l’approche des fêtes de fin d’année. Avec les matches qui vont s’enchaîner, Zubimendi sait qu’une occasion de retrouver une place régulière au milieu de terrain peut se présenter à tout moment. Avant cela, le milieu de terrain se concentrera toutefois sur ses obligations internationales avec l’Espagne. La sélection espagnole doit disputer deux matches de Ligue des nations de l’UEFA : elle affrontera la Tchéquie jeudi, puis l’Angleterre dimanche dans une rencontre difficile.