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Le milieu de terrain d’Arsenal Martin Zubimendi est prêt à chercher à quitter l’Emirates Stadium à l’ouverture du mercato hivernal pour relancer sa carrière en club, qui marque le pas. Sept grands clubs européens, dont les poids lourds espagnols que sont le Real Madrid et le FC Barcelone, ainsi que Chelsea, rival d’Arsenal en Premier League, ont été informés de sa disponibilité.

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Le meneur de jeu espagnol cherche un nouveau départ

Selon TEAMtalk, Zubimendi a décidé d’envisager un départ à la réouverture du marché des transferts, après une période frustrante dans le nord de Londres. Recruté pour 60 millions de livres en 2025 malgré une vive concurrence pour sa signature, l’international espagnol aux 30 sélections devait initialement être le pilier du milieu de terrain de Mikel Arteta. Mais le meneur de jeu a progressivement perdu sa place au cours de l’année écoulée et n’a encore débuté aucun match de Premier League cette saison.

Des géants européens surveillent sa situation cet hiver

Le média indique que l’Atlético de Madrid s’est joint à ses rivaux nationaux, le Real Madrid et le FC Barcelone, pour manifester un vif intérêt en vue de rapatrier le milieu reculé. Il suscite également un intérêt marqué en Bundesliga : des sources proches du dossier révèlent que le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ont tous deux été informés que l’ancien joueur de la Real Sociedad pourrait chercher à partir au début de la nouvelle année.

En Angleterre, des intermédiaires ont directement pris contact avec Chelsea au sujet de sa disponibilité, tandis que Liverpool, intéressé de longue date par le joueur, a également été tenu au courant de la situation. Le club d’Anfield est toutefois jugé bien moins susceptible d’entrer dans la course à ce stade, car ses précédentes démarches avaient eu lieu sous un ancien staff technique.

Une rude concurrence au milieu limite ses possibilités de jouer

Selon le média, la situation de Zubimendi à Arsenal s’est encore dégradée après l’arrivée très médiatisée de Bruno Guimaraes cet été, qui a considérablement intensifié la concurrence pour une place de titulaire au milieu de terrain. La décision du staff technique de faire passer Myles Lewis-Skelly, issu du centre de formation, devant lui dans la hiérarchie la saison dernière avait déjà souligné la diminution de son rôle.

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Le média précise que la direction du club est pleinement consciente de la volonté du joueur de partir, après 67 apparitions toutes compétitions confondues, un total modeste. D’autres informations ont récemment indiqué qu’Arteta accepterait son départ à contrecœur. Le mois dernier, un journaliste a affirmé que l’Espagnol était déjà destiné à rejoindre un prétendant précis à l’ouverture du mercato hivernal.

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La formule d’un prêt doit être soigneusement étudiée

Arsenal se prépare désormais à recevoir des offres officielles en janvier et pourrait envisager d’autoriser un prêt dans un premier temps si les conditions financières conviennent à toutes les parties. Préserver son investissement initial de 60 millions de livres reste essentiel pour Arsenal, qui étudie les modalités précises de tout éventuel accord avec les clubs intéressés. Pour Zubimendi, obtenir un temps de jeu régulier est la priorité absolue, alors que son passage en Angleterre semble toucher à une fin inattendue.