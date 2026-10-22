Martin Odegaard salue la résilience d’Arsenal après un match nul âprement disputé face au Bayern Munich en Ligue des champions

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Le capitaine d’Arsenal, Martin Odegaard, a salué le caractère de son équipe après le match nul obtenu de haute lutte face au Bayern Munich en Ligue des champions. Malgré l’absence de victoire, le milieu norvégien estime que cette performance prouve qu’Arsenal peut rivaliser avec les meilleures équipes d’Europe, même dans les environnements les plus hostiles.

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Arsenal fait preuve de caractère à Munich

Arsenal a poursuivi son impressionnante série d’invincibilité en phase de ligue de la Ligue des champions en obtenant un match nul 2-2 face au Bayern mercredi soir à l’Allianz Arena. L’équipe de Mikel Arteta a d’abord pris l’avantage avant de se retrouver menée par le géant allemand, mais une réaction en fin de match lui a permis de quitter la Bavière avec un point précieux. Ce résultat est d’autant plus remarquable que le Bayern n’avait perdu qu’un seul de ses 32 précédents matches européens à domicile.

Revenant sur la rencontre, Odegaard a reconnu que, même s’il estimait la victoire à leur portée, le partage des points était finalement un résultat équitable pour les deux poids lourds. « Oui, c’est probablement un résultat équitable, pour être honnête, mais je pense que nous aurions aussi pu gagner », a expliqué le capitaine sur le site officiel du club. « Je pense que nous avons fait beaucoup de bonnes choses. Nous avons très bien commencé et j’ai trouvé que nous avions fait un bon match. C’était une équipe vraiment difficile à affronter, avec beaucoup de marquage individuel, des duels partout sur le terrain et énormément de qualité. Je trouve que nous nous en sommes très bien sortis. C’est simplement dommage de ne pas avoir gagné, mais c’était une solide prestation. »

La créativité d’Odegaard fait la différence

Getty Images

La vision du jeu d’Odegaard s’est pleinement exprimée sur l’ouverture du score d’Arsenal. Depuis le fond de sa propre moitié de terrain, il a adressé une superbe passe en cloche à Eberechi Eze. Ce ballon d’une grande précision a transpercé la ligne défensive du Bayern, permettant à Eze de filer vers le but et de conclure. Un geste de grande classe qui a rappelé pourquoi Odegaard reste le cœur de cette équipe d’Arsenal, notamment dans les rencontres à fort enjeu aux allures de match à élimination directe, où les espaces sont rares.

Le milieu de terrain s’est montré modeste au sujet de sa contribution au but, préférant souligner l’effort collectif nécessaire pour rester dans le match après la réaction du Bayern. « Oui, c’était une bonne passe, c’est sûr », a-t-il dit avec le sourire. « J’ai simplement vu qu’il faisait l’appel et qu’il y avait de l’espace derrière la défense. J’ai réussi à le trouver et, heureusement, il n’était pas hors-jeu non plus. Nous avons bien commencé, marqué le premier but, mais nous nous sommes ensuite retrouvés menés. Je trouve donc que nous avons très bien réagi pour revenir dans le match. »

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Arsenal poursuit sur sa lancée en Europe

Ce match nul porte à 15 la remarquable série de rencontres sans défaite d’Arsenal en phase de ligue de la Ligue des champions, une statistique qui souligne la place grandissante du club dans la compétition. Arteta a transformé le club du nord de Londres en une équipe qui ne craint plus les grandes puissances traditionnelles du continent. Odegaard a souligné que, même s’il reste des points à améliorer, parvenir à revenir au score à Munich constitue un énorme coup de pouce pour le moral du groupe.

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La capacité d’Arsenal à maîtriser de longues périodes du match face à une équipe dotée d’une grande expérience européenne laisse penser que le club est bien placé pour aller loin dans la compétition cette saison. « Au moins, nous avons obtenu le nul. Il y a donc beaucoup de points positifs et quelques aspects à travailler, mais c’était une bonne prestation », a poursuivi Odegaard.

Place à la Premier League

Getty Images

Arsenal n’a guère le temps de s’attarder sur sa performance européenne : un match de championnat contre Everton l’attend samedi à l’Emirates Stadium. Cet enchaînement rapide est un défi familier pour Odegaard et ses coéquipiers, qui doivent composer avec les exigences physiques d’un calendrier chargé. Le capitaine a assuré que le groupe était prêt à se replonger dans la Premier League pour poursuivre sa quête du titre devant ses supporters.

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« Oui, c’est la vie ! C’est ce que nous voulons. Maintenant, nous avons simplement hâte de disputer le prochain match. Il faut récupérer et s’y préparer. Ce sera encore un grand défi, et ce sera bien de retrouver l’Emirates. Nous avons hâte d’y être », a ajouté Odegaard.

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