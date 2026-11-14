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Le capitaine de la Norvège, Martin Odegaard, veut prendre sa revanche face au pays de Galles samedi, alors que la sélection scandinave, qui reçoit, lutte pour préserver ses minces espoirs d’atteindre les quarts de finale de la Ligue des nations. Dernière du groupe A4, l’équipe de Stale Solbakken doit s’imposer à Oslo pour effacer sa défaite du mois dernier à Cardiff et rester en course pour les quarts de finale.

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Le revers d’octobre laisse les hôtes à la dernière place

Odegaard est déterminé à prendre sa revanche après les buts de Dan James et Neco Williams qui ont offert une victoire 2-1 au pays de Galles au Cardiff City Stadium en octobre. Malgré leur accession aux quarts de finale de la Coupe du monde cet été, les Scandinaves ont subi trois défaites dans leur campagne actuelle dans le groupe A4. Ces trois revers consécutifs égalent leur total sur leurs 23 matches précédents réunis, au cours desquels ils avaient enregistré 17 victoires et trois nuls.

Le capitaine réclame une meilleure prestation à domicile

Alors que son équipe cherche à éviter quatre défaites consécutives pour la première fois depuis octobre 2016, le meneur de jeu d’Arsenal estime que ses coéquipiers sont prêts à réagir devant leur public.

Revenant sur la défaite du mois dernier dans le sud du pays de Galles, Odegaard a déclaré : « Notre niveau n’était pas celui qu’il aurait dû être. Je pense que c’est probablement le seul match depuis longtemps où nous n’avons pas joué à notre niveau.

« Le pays de Galles est une bonne équipe, compétitive, avec beaucoup de bons joueurs dans de grands championnats. C’est aussi une équipe physique, et nous y étions préparés.

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« Mais je pense que, ce jour-là, nous n’avons tout simplement pas été à notre niveau. C’est ce que nous voulons montrer [samedi], et nous pouvons faire beaucoup mieux. Nous voulons montrer un autre visage. »

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L’entraîneur s’attend à une rencontre ouverte

Alors que les visiteurs de Craig Bellamy ont eux aussi besoin des trois points pour préserver leurs ambitions de qualification pour les quarts de finale, le sélectionneur Solbakken s’attend à un match où les deux équipes se rendront coup pour coup : « C’est comme un match de boxe, face à face, poing contre poing.

« Je pense que le pays de Galles a toujours été une équipe très offensive sous Bellamy. Ils ont beaucoup progressé avec le ballon.

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« Je pense que cela convient à l’équipe, avec les joueurs offensifs dont elle dispose, la vitesse sur les ailes et le retour de Harry Wilson. Et [Lewis] Koumas joue davantage avec Liverpool, donc je pense que cela leur convient.

« Je ne suis pas surpris qu’ils jouent le tout pour le tout, mais nous jouons à domicile, donc je pense évidemment que nous leur poserons aussi des problèmes. Nous verrons. »

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Une défense perméable face à une menace offensive

La Norvège devra resserrer sa défense : lors de chacun de ses 12 matches depuis le nul 0-0 contre la Suisse en mars, les deux équipes ont marqué. Il s’agit de sa plus longue série sans match sans encaisser de but depuis une séquence de 18 rencontres entre juin 1980 et juin 1982. De plus, elle n’avait plus encaissé au moins deux buts lors de cinq matches consécutifs depuis une série de six rencontres en mars 1976.