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Martin Odegaard a donné des indications importantes sur son avenir à long terme à Arsenal, après des informations faisant état de l’intérêt du Bayern Munich. Le meneur de jeu norvégien a joué un rôle déterminant dans la récente montée d’Arsenal à la première place du classement de Premier League, mais sa situation contractuelle continue d’alimenter les spéculations.

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Le capitaine d’Arsenal s’exprime sur l’incertitude entourant son contrat

Odegaard a exprimé son souhait de rester à l’Emirates Stadium dans un avenir prévisible, malgré les spéculations croissantes autour d’un intérêt du Bayern Munich. Le milieu de terrain de 27 ans dispose encore de 18 mois de contrat dans le nord de Londres, une situation qui a mis plusieurs grands clubs européens en alerte alors qu’Arsenal cherche à conserver son capitaine emblématique.

La direction d’Arsenal souhaiterait finaliser une prolongation afin d’éviter que le meneur de jeu n’entre dans la dernière année de son contrat l’été prochain. Interrogé sur les rumeurs alors qu’il était en sélection avec la Norvège, l’ancien joueur du Real Madrid a réaffirmé son attachement au club, tout en précisant que les négociations officielles n’avaient pas encore commencé. « Je suis heureux et j’espère pouvoir y rester encore longtemps, mais nous n’avons pas encore entamé les discussions à ce sujet », a déclaré le milieu de terrain, cité par Metro.

Le Bayern Munich suit la situation

L’incertitude entourant la situation contractuelle d’Odegaard aurait attiré l’attention du Bayern Munich. Selon de récentes informations venues d’Allemagne, le champion de Bundesliga serait resté en contact avec les représentants du joueur. Le Norvégien serait disposé à rejoindre l’Allianz Arena si son aventure en Premier League prenait fin.

Arsenal se trouve actuellement en position de force, mais devra prendre une décision délicate lors du prochain mercato estival. Si aucun nouvel accord n’est conclu d’ici la fin de la saison en cours, le club pourrait être contraint d’envisager une vente pour éviter de perdre gratuitement un joueur d’une telle valeur en 2028, selon les informations concernant l’avenir de son capitaine.

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Arsenal conforte sa place en tête de la course au titre

L’importance d’Odegaard pour l’équipe s’est encore manifestée lors de son dernier match avant la trêve internationale de novembre. Il a inscrit le but décisif d’une victoire âprement disputée contre Hull City, un résultat qui a porté l’avance d’Arsenal à cinq points en tête de la Premier League. Ce succès a confirmé qu’Arsenal était l’équipe à battre cette saison.

Prochains matchs NEW Premier League 12:30 ARS

Alors que le club londonien poursuit sur sa lancée, son principal rival, Manchester City, traverse une période de méforme inhabituelle. Manchester City a subi trois défaites consécutives et a perdu la première place. Ce changement de dynamique a donné aux hommes de Mikel Arteta une avance appréciable alors qu’ils cherchent à mettre fin à leur longue attente d’un titre de champion.

Les prochains matches du leader

À l’approche de la reprise du championnat, Arsenal cherchera à conserver son élan et à maintenir Brighton ainsi qu’un Manchester City en difficulté à distance. La capacité d’Arsenal à bien négocier la période hivernale sera cruciale, d’autant que les spéculations concernant le contrat de son capitaine devraient se poursuivre jusqu’à une annonce officielle du club. Le leader du championnat reprendra la compétition samedi, avec un déplacement difficile à St James’ Park pour affronter Newcastle United.