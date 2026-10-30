Des contacts réguliers alimentent les rumeurs autour du Bayern Munich
Arsenal souhaite prolonger Odegaard sur le long terme avant l’expiration de son contrat actuel en 2028, mais le club doit composer avec une menace venue d’Allemagne. Selon Sky Germany, le Bayern Munich entretient des échanges réguliers avec les représentants du joueur de 27 ans depuis plusieurs années.
Si une prolongation dans le nord de Londres reste l’issue la plus probable, Arsenal refuse de prendre le risque de voir partir son capitaine sans indemnité de transfert. Le club serait donc prêt à autoriser un transfert retentissant l’été prochain si aucun nouvel accord n’est conclu.
Les grands clubs suivent les négociations contractuelles
Bien qu’Odegaard soit heureux et bien installé sous les ordres de Mikel Arteta, le rapport indique qu’il pourrait envisager un transfert à l’Allianz Arena. Le milieu de terrain reste intéressé par l’idée de rejoindre le champion d’Allemagne, et ses performances exceptionnelles ont également attiré l’attention de plusieurs autres grands clubs européens.
Les dirigeants d’Arsenal s’efforcent désormais d’éviter que leur joueur phare n’entre dans la dernière année de son contrat. Ces négociations constituent une priorité pour la direction du club, qui cherche à repousser l’intérêt croissant venu du continent.
Un spectaculaire retour en forme sous Arteta
La situation contractuelle actuelle met en lumière le remarquable renouveau d’Odegaard à l’Emirates Stadium. Il y a seulement un an, des blessures persistantes et une baisse de forme notable avaient brièvement fait douter de son avenir à long terme en Angleterre. Il a au contraire été le maître d’œuvre d’une fin de saison historique, portant le brassard de capitaine alors qu’Arsenal remportait son premier titre de Premier League depuis 2004 et atteignait la finale de la Ligue des champions.
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Cette dynamique s’est prolongée sans interruption lors de la saison 2026-27. Odegaard a déjà inscrit quatre buts et délivré une passe décisive toutes compétitions confondues, confirmant sa valeur pour l’équipe. Il a récemment affronté directement le club qui s’intéresse à lui, lors d’un match nul âprement disputé contre le Bayern en Ligue des champions (2-2), arraché grâce à une égalisation tardive de Declan Rice.
Un déplacement à Anfield pour se racheter
Arsenal aura grand besoin d’un capitaine au meilleur de sa forme après une élimination catastrophique en coupe en milieu de semaine. Arteta avait initialement laissé le Norvégien au repos face à Fleetwood Town, mais a dû le faire entrer à la mi-temps alors que son équipe était menée 1-0. Arsenal a égalisé, avant de subir une élimination retentissante aux tirs au but face à cette équipe de League Two en difficulté.
Le champion de Premier League en titre doit vite se ressaisir. Actuellement en tête du classement à égalité de points, Arsenal se rend à Anfield dimanche pour affronter Liverpool dans un choc de championnat qui mettra sérieusement à l’épreuve ses ambitions de titre en ce début de saison.