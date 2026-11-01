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Le Celtic a subi une défaite surprise sur la pelouse de Falkirk (2-0) dimanche, sa sixième en dix matches, accentuant la pression sur Martin O'Neill. Une erreur de Cameron Carter-Vickers en début de match et une superbe prestation de Scott Bain, ancien gardien du Celtic, ont offert aux locaux un après-midi mémorable. Falkirk a signé une quatrième victoire consécutive et sa première face au Celtic depuis 2007.

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Une erreur de Carter-Vickers offre l’avantage à Falkirk dès le début du match

Le Celtic a payé son entame de match brouillonne lorsque Falkirk a marqué dès la troisième minute au Falkirk Stadium. La défense centrale des visiteurs n’a pas réussi à négocier un long ballon, et les locaux l’ont transmis à Ryan Strain, dont le centre a été dévié par Carter-Vickers dans les pieds d’Ethan Ross.

Le joueur de couloir a saisi l’occasion, mais ce but a eu un coût : Strain s’est blessé en centrant. Jack McMillan est entré à sa place au poste d’arrière droit. Carter-Vickers faisait son retour de blessure et Alex Oxlade-Chamberlain était titularisé pour la première fois depuis deux mois.

Scott Bain frustre son ancien club

Owen Eames, ailier prêté par Derby, a multiplié les initiatives sur le côté gauche de Falkirk et s’est créé deux occasions pour Jacob Murrell, qui n’a pas su les exploiter. Le joueur de 19 ans a ensuite été à l’origine du deuxième but à la 38e minute : l’arrière gauche Scott Tanser a repris sa passe vers l’intérieur avant de tromper Sam Johnstone.

À l’autre bout du terrain, Bain a réalisé 10 arrêts au total, selon le Daily Mail. Camilo Duran a trouvé le poteau après s’être infiltré dans le dos de la défense, tandis que l’ancien gardien du Celtic a repoussé trois tentatives du Colombien et mis Haissem Hassan en échec grâce à une parade plongeante.

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La VAR annule un but de Murrell alors que le Celtic peine

Falkirk a failli creuser un écart décisif au début de la seconde période lorsque Murrell a poussé le ballon au fond des filets, après que le Celtic n’a pas réussi à repousser une longue touche. Cependant, le ballon avait touché la main de l’Américain après avoir rebondi sur un poteau, et la VAR a annulé le but.

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O’Neill a fait entrer James Forrest à la mi-temps avant de lancer Kasper Hogh et Benjamin Nygren, mais Callum McGregor, Kieran Tierney et Hassan ont tous manqué le cadre depuis l’intérieur de la surface. Bain a ensuite réalisé un superbe double arrêt devant Forrest et Nygren, déclenchant des chants « Numéro un de l’Écosse » dans les tribunes locales.

Quelle suite pour O’Neill et le Celtic ?

Le Celtic conserve quatre points d’avance en tête de la Premiership, mais compte désormais un match de plus que les Rangers, deuxièmes.

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O’Neill doit rapidement trouver des solutions : Hogh n’a plus marqué depuis 14 matches, tandis que Falkirk grimpe à la quatrième place et cherchera à prolonger sa série de victoires.