Martial verra-t-il son souhait de quitter Man Utd en janvier être exaucé ?

Ralf Rangnick est en poste à Manchester United depuis moins de deux semaines, mais il est déjà clair qu'il n'a pas le temps de jouer. Trois jours après que Rangnick ait téléphoné à Paul Pogba, par exemple, le milieu de terrain français était de retour au pays après avoir passé les semaines précédentes à Dubaï pour une rééducation de sa blessure à la cuisse. Le nouvel entraîneur intérimaire d'Old Trafford estimait que Pogba devait faire sa rééducation à Manchester, mais il ne souhaitait pas non plus entamer des discussions sur le nouveau contrat de l'international français, qui n'a pas encore été signé.

Manchester United : Anthony Martial veut quitter le club en janvier

Le message était clair : si Pogba, ou tout autre joueur, ne veut pas être au club, Rangnick ne fera pas d'efforts pour le persuader de rester. C'est un message qui a probablement été entendu par Anthony Martial. L'agent de Martial, Philippe Lamboley, a déclaré vendredi à Sky Sports que son client souhaitait quitter les Red Devils en janvier. "Anthony souhaite quitter le club en janvier", a déclaré Lamboley. "Il a juste besoin de jouer. Il ne veut pas rester en janvier, et je vais parler au club bientôt."

A ce stade, il n'y a pas eu de demande de transfert formelle de la part de Martial, et Rangnick n'est pas intéressé à poursuivre le joueur pour voir s'il veut réellement rester. Martial, pour sa part, n'a pas été en mesure d'apparaître dans aucun des trois matchs de Rangnick en raison d'un "genou douloureux", mais dans l'ensemble la saison jusqu'à présent a été loin des attentes que l'ex attaquant de Monaco avait lorsqu'il s'est présenté au camp d'entraînement en juillet. L'attaquant a acquis la réputation, au sein de United, d'être rarement capable d'esquisser un sourire, à tel point que c'est devenu une blague que même l'équipe interne des médias sociaux du club a utilisée sur Twitter. Malgré cela, des sources ont suggéré à GOAL qu'il est apparu plus détendu et plus heureux que d'habitude lors des séances d'entraînement estivales du club.

Le malaise Martial

Son humeur, cependant, s'est depuis détériorée, car la décision de faire revenir Cristiano Ronaldo au club à la fin du mercato d'été a laissé Martial sans illusions quant à la façon dont le retour de l'icône portugaise affecterait ses propres chances de jouer en équipe première. Depuis le début de la saison, il n'a fait que 10 apparitions dans toutes compétitions confondues, dont quatre en tant que titulaire. Ronaldo, Jadon Sancho, Mason Greenwood, Marcus Rashford et Edinson Cavani sont tous devant lui dans la hiérarchie, tandis que Rangnick a tenu à donner leur chance aux jeunes Anthony Elanga et Amad Diallo.

On peut donc comprendre qu'il ait envie de prendre la porte de sortie, d'autant plus que la Coupe du monde aura lieu dans moins d'un an et qu'il serait difficile pour Didier Deschamps de justifier sa sélection pour Qatar 2022. Mais à qui la faute s'il est tombé si bas dans la hiérarchie ? Le manque de régularité de Martial a été une source de frustration pour les entraîneurs et les supporters, tandis que des sources ont déclaré que certains membres du personnel de United sont préoccupés par la façon dont il s'"allume et s'éteint" à la fois dans les séances d'entraînement et les matchs. Beaucoup croient qu'il y a un joueur de classe mondiale qui se cache quelque part à l'intérieur de Martial, mais il a maintenant 26 ans, et après une bonne saison en 2019-20, où il a marqué 23 buts toutes compétitions confondues, il est revenu à la forme médiocre qui a plombé son passage à United.

La saison dernière, où il a certes souffert de blessures, il a terminé avec seulement sept buts en 36 apparitions. Faut-il s'étonner qu'il n'ait pas été considéré comme le premier choix sous Ole Gunnar Solskjaer ? Le Norvégien n'a peut-être pas arrangé la situation, car il cherche régulièrement à protéger ses joueurs des médias en déformant la vérité lorsqu'il s'agit des raisons pour lesquelles ils ne sont pas sélectionnés. C'est ainsi qu'en octobre, Solskjaer a affirmé que l'absence de Martial était due à une blessure, mais Mélanie Martial, la femme d'Anthony, a affirmé le contraire sur Instagram en postant une photo de son mari en train d'utiliser un vélo d'appartement à la maison.

Manchester United pas opposé à un départ en cas de belle offre

Quoi qu'il en soit, Martial n'a pas montré suffisamment lorsqu'il a été sur le terrain pour suggérer qu'il mérite plus de temps de jeu et que United devrait faire tout son possible pour le garder au club. Le problème vient de savoir qui voudrait l'acheter. Martial a signé un nouveau contrat en 2019 pour le garder au club jusqu'en 2024, avec l'option d'une année supplémentaire incluse, et United ne voudra pas le laisser partir à bas prix. Il est devenu un thème commun ces dernières années pour United de lier les joueurs à des contrats coûteux et à long terme, puis de lutter pour se débarrasser d'eux quand ils deviennent de trop ou qu'ils veulent partir, et Martial semble prêt à suivre ce modèle.

Rangnick a déjà fait savoir qu'il serait ouvert à des prêts pour certains joueurs lors de l'ouverture du marché hivernal, tandis que si la bonne offre devait arriver pour un joueur qui fait clairement savoir, par le biais de son agent, qu'il ne veut pas être au club, alors ils seraient ouverts à l'écoute. "Nous devons nous assurer que les joueurs veulent rester ici", a déclaré Rangnick la semaine dernière. "S'ils n'ont toujours pas assez de temps de jeu ici, il pourrait être judicieux de parler individuellement avec les joueurs et de voir si un prêt pourrait avoir du sens. Mais maintenant, il est encore trop tôt pour en parler". Martial pourrait donc voir son souhait de Noël être exaucé, et s'il veut vraiment partir et qu'un prix équitable est convenu, alors peu de gens à Manchester United seraient trop inquiets s'il devait partir.