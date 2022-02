Martial révèle qu'il a refusé le FC Barcelone et la Juventus pour signer à Séville

Anthony Martial, prêté par Manchester United, a révélé qu'il avait refusé le FC Barcelone et la Juventus pour signer au FC Séville lors de la période des transferts d'hiver. Anthony Martial a passé les sept dernières années de sa carrière à Old Trafford, mais l'actuel entraîneur intérimaire de United, Ralf Rangnick, a révélé que l'attaquant était désireux de relever un nouveau défi en raison du manque de minutes régulières dans la première moitié de la campagne 2021-22.

"Je tiens ma parole"

Les Red Devils ont conclu un accord de prêt à sur six mois avec le FC Séville pour Anthony Martial le mois dernier, le joueur de 26 ans ayant opté pour le stade Ramon Sanchez-Pizjuan malgré l'intérêt rival du Barca et de la Juve. Anthony Martial a confirmé que les dirigeants du Camp Nou et de l'Allianz Stadium étaient en contact avec ses représentants, mais Séville a toujours été sa destination de premier choix. "C'est vrai. La Juventus a essayé de me faire signer", a-t-il déclaré au Diario de Sevilla.

"Je parlais à mon agent et je lui ai dit que je préférais aller à Séville. C'était la meilleure option pour moi et ma famille. Le FC Barcelone a parlé à mon agent. Mais comme je l'ai dit, j'ai parlé avec mon agent et je lui ai dit : 'Ma priorité est Séville'. Et quand je dis quelque chose à quelqu'un, je ne change pas, je tiens ma parole", a ajouté l'attaquant français. Martial a également admis avoir accepté une baisse de salaire afin de rejoindre le club andalou jusqu'à la fin de la saison, tout en soulignant l'importance d'être garanti d'un rôle important sur le terrain.

"Lopetegui est un très bon entraîneur"

"Séville et moi avons fait un effort pour que je puisse venir", a-t-il ajouté. "J'ai moins de salaire, mais je sais aussi que payer mon salaire est un effort pour le club. Nous avons donc tous les deux fait un effort, mais je sais que cet effort sera bon pour les deux parties. Pour moi, c'était la bonne décision car je savais que j'allais jouer et pour moi, jouer était la chose la plus importante. D'autres grands clubs ont essayé de me convaincre mais j'ai préféré venir à Séville parce que je savais que Séville était un très bon club Pour moi, c'était la bonne décision."

Le passage de Martial à Séville n'a pas commencé de la meilleure façon samedi, puisqu'il a joué 75 minutes du match nul 0-0 contre Osasuna. L'équipe de Julen Lopetegui a manqué l'occasion de mettre la pression sur le Real Madrid, rival pour le titre, et l'entraîneur espagnol a critiqué la performance de Martial après le match. "Il est clair qu'il doit nous donner plus. C'était son premier match, ce n'est pas facile de s'adapter", a-t-il déclaré aux journalistes. "Il arrive avec un peu de bagage parce qu'il n'a pratiquement pas joué cette saison".

Martial n'a que de bonnes choses à dire sur le patron de Séville, cependant, ayant été impressionné par ses compétences de gestion des hommes depuis son arrivée au club. "Il m'a demandé de jouer mon jeu, de faire mon football", a-t-il déclaré. "De jouer librement pour aider l'équipe. C'est tout. Pour moi, Lopetegui est un très bon entraîneur. Il a son style. Il sait ce qu'il veut faire. Il veut contribuer à l'équipe. En tant que personne, je pense que c'est une très bonne personne. Il est toujours proche du joueur. Et je pense que c'est un très bon entraîneur pour nous."

Anthony Martial a été interrogé sur ses ambitions en sélection nationale et sur une volonté de faire partie de fa liste des Bleus pour la Coupe du monde 2022 : "C'est l'un de mes objectifs. Je veux le faire parce que la dernière fois, je n'étais pas à la Coupe du monde et la France l'a gagnée. Donc je ferai tout mon possible pour y être cette fois-ci. Séville est un bon club et je sais que si je joue bien, j'irai en équipe nationale. Cela ne dépend que de moi."