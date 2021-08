"Martial a régressé à Manchester United" - Ferdinand

L'ancienne star des Red Devils veut voir l'attaquant français atteindre son potentiel et un défenseur polyvalent prendre la porte de sortie.

Anthony Martial a "régressé" à Manchester United, affirme Rio Ferdinand, tandis que Phil Jones s'est entendu dire qu'il aurait dû quitter Old Trafford "il y a longtemps". Avec la fenêtre de transfert d'été encore ouverte, il y a beaucoup de spéculation concernant les allées et venues potentielles dans l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer. L'attaquant international français fait régulièrement l'objet de rumeurs, le joueur de 25 ans ayant toujours du mal à convaincre en tant qu'attaquant central lors de sa septième saison avec les Red Devils.

Rio Ferdinand est parmi ceux qui attendent beaucoup plus d'Anthony Martial, l'ancien défenseur de Manchester United déclarant à sa chaîne YouTube FIVE : "Je pense que la chose la plus frustrante à son sujet est qu'il a en fait régressé par rapport à sa première saison. Si vous êtes un joueur et que vous regardez quand il est entré en scène avec les deux buts contre Liverpool, vous vous dites : "Wow, qu'est-ce qu'on a signé là ?". Il n'a pas vraiment atteint ces sommets depuis".

"En tant que joueur, j'aimerais pouvoir entrer dans sa tête et passer du temps avec lui. Tout le monde pense pouvoir influencer quelqu'un avec une conversation. Vous lui diriez : "Es-tu vraiment heureux de ce que tu fais, es-tu heureux de ta trajectoire ? En ce qui concerne le talent, d'après ce que les gens m'ont dit, je me souviens que Michael Carrick est allé le voir pour la première fois et a dit : 'Rio, ce gamin pourrait être l'un des meilleurs joueurs de la planète facilement, certaines des choses qu'il fait à l'entraînement vous coupent le souffle'", a expliqué Rio Ferdinand.

Jones a-t-il un avenir à Man Utd ?

"Mais parfois il y a des joueurs qui sont géniaux à l'entraînement mais qui ne reproduisent pas assez en match. J'espère qu'il ne prend pas cette voie. Il est encore assez jeune pour changer, mais je ne sais pas de quoi il a besoin, d'une fusée ou de quelqu'un dans le vestiaire qui le prenne en main et exige des normes chaque jour et chaque match", a conclu l'ancien défenseur des Red Devils. Un autre de ceux qui ont vu leur avenir remis en question est le polyvalent international anglais Jones, avec le joueur de 29 ans qui n'a pas fait d'apparition compétitive pour United depuis janvier 2020.

Ferdinand a donné son avis sur son ancien coéquipier, qui est à Old Trafford depuis 2011 : "Il prend la place d'un joueur de l'équipe des jeunes dans cette équipe en ce moment. Il a eu trop de blessures... J'étais dans la même équipe que Phil Jones, il est arrivé de Blackburn en tant que jeune joueur, tout le monde disait qu'il allait devenir un grand joueur. C'était un énorme potentiel, mais les blessures ont absolument annihilé sa carrière et les problèmes de confiance à certains moments aussi".

"Il n'a jamais été capable de s'installer pleinement dans l'équipe. Que ce soit à cause des blessures, d'un manque de forme ou d'un manque de confiance. Je pense qu'il aurait dû partir il y a longtemps. Il aurait dû partir avant Chris Smalling. Trouver un nouveau club et jouer au football. Je suis déconcerté par le fait qu'on lui ait encore donné un nouveau contrat au club, compte tenu de ses dernières années au club. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut obtenir un nouveau contrat. Je me souviens qu'à l'époque, il fallait faire des efforts considérables pour obtenir un nouveau contrat. Vous deviez faire des performances, vous deviez être un membre essentiel de l'équipe. Ce n'est pas le cas de Phil Jones", a conclu Rio Ferdinand qui n'avait pas la langue dans sa poche.