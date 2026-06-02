Marten de Roon se voit attribuer un numéro de maillot original : voici la liste complète de l'équipe nationale néerlandaise

Marten de Roon portera le numéro 3 lors de la prochaine Coupe du monde, selon la liste officielle publiée par la FIFA. Les stars Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Frenkie de Jong et Memphis Depay gardent quant à eux leurs numéros habituels.

Les choix attribués à De Roon (3) et à Jan-Paul van Hecke (6) interpellent, car leurs postes respectifs suggèrent habituellement une inversion de ces numéros.

Bart Verbruggen hérite du n°1 et se prépare ainsi à disputer sa première Coupe du monde dans les cages néerlandaises.

Selon des captures d’écran extraites du même document de la FIFA, les Néerlandais devraient porter leur maillot domicile pour l’ensemble de la phase de groupes.