Samedi soir, tous les regards seront sans aucun doute braqués sur Marten de Roon à l’occasion de AS Roma - Atalanta. La légende du club de La Dea a récemment rejoint la capitale italienne et cela a provoqué des réactions furieuses chez les supporters de l’Atalanta. L’un de ces fans a même brûlé jeudi un maillot hors de prix à son effigie.

De Roon a disputé pas moins de 445 matches au total avec l’Atalanta, une performance que personne n’a égalée. Le milieu défensif de 35 ans a appris vers la fin du mercato que le club avait « d’autres plans ». De Roon a choisi de retrouver Gian Piero Gasperini à la Roma, l’entraîneur qui a connu un immense succès à la tête de l’Atalanta entre 2016 et 2025.

De Roon a fait ses débuts le week-end dernier lors du match de démonstration de la Roma à Lecce (0-4), mais l’attention se portera surtout sur samedi. Il disputera alors son premier match pour la Roma au Stadio Olimpico, face au club où il a grandi.

L’entrepreneur, homme d’affaires et supporter de l’Atalanta Fabio Acquaroli, surtout connu en Italie, ne comprend rien à l’action de « son » ancien capitaine et a décidé de brûler un maillot spécial le concernant.

Acquaroli avait acheté ce maillot spécial lors d’une vente aux enchères, dont l’intégralité des recettes était destinée au service de pédiatrie de l’hôpital Papa Giovanni de Bergame. Acquaroli a payé 2 000 euros pour ce maillot, mais ne voulait plus rien avoir à faire avec lui après le transfert sensible de De Roon.

Corriere della Sera écrit toutefois que tout le monde à Bergame et dans ses environs n’éprouve pas de rancœur envers De Roon. Une partie comprend qu’il ait saisi l’opportunité de disputer la Ligue des champions sous les ordres de son ancienne connaissance Gasperini.

Quoi qu’il en soit, la soirée de samedi s’annonce difficile pour l’Atalanta, sachant que la Roma a remporté ses deux premiers matches de Serie A, contre Lecce et la Fiorentina, sur les scores de 0-4 et 4-0. L’attaquant vedette Donyell Malen a déjà inscrit cinq (!) buts lors de ces deux rencontres.