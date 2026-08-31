Marten de Roon a été officiellement présenté à l’AS Rome ce dimanche. Le milieu de terrain de 35 ans a été directement interrogé, lors de sa première interview sur les canaux du club, sur plusieurs publications sur les réseaux sociaux remontant au passé, et il a fait son mea culpa.

De Roon arrive en provenance de l’Atalanta et a signé pour une saison au Stadio Olimpico. Selon Il Tempo, Rome le recrute gratuitement, mais via des bonus, y compris en cas d’éventuel scudetto, le montant pourrait grimper jusqu’à 600 000 euros.

De Roon a disputé 445 matches avec l’Atalanta et a affronté Rome à 19 reprises en Serie A. Le natif de Zwijndrecht a livré des duels bouillants avec, entre autres, ses nouveaux coéquipiers Bryan Cristante et Lorenzo Pellegrini, et a inscrit 3 de ses 23 buts avec l’Atalanta contre Rome.

Ainsi, De Roon avait fait basculer l’édition du 25 septembre 2019 en fixant le score final à 0-2 juste avant la fin. Après la rencontre, il avait publié un gif de lui-même après son but avec le texte : « Quand tu empêches l’admin de l’AS Rome de publier des mèmes de victoire. »

Le 24 avril 2023, l’Atalanta a de nouveau affronté Rome, qui avait alors atteint, quelques jours plus tôt, les demi-finales de la Ligue Europa aux dépens de Feyenoord. Les Rotterdamois s’étaient déjà inclinés face à Rome en 2022, cette fois en finale de la Ligue Europa Conférence (1-0).

Lors de la conférence de presse après le quart de finale de Ligue Europa, l’entraîneur de Rome de l’époque, José Mourinho, avait offert un porte-clés de la Ligue Europa Conférence au reporter de la NOS Joep Schreuder. « Beau, non ? », avait lancé le Portugais dans une pique moqueuse.

L’Atalanta avait battu Rome ce week-end-là, après la confrontation avec Feyenoord, sur le score de 3-1, après quoi De Roon avait publié une photo de lui avec un regard fermé et un majeur tendu. À ce majeur était suspendue une version modifiée du porte-clés de Mourinho.

« Quand tes racines sont à Rotterdam et que tu bats l’AS Rome », avait écrit De Roon en légende de la photo. Son arrivée à Rome n’est donc pas appréciée par tous les supporters, mais il espère désormais les rallier à sa cause.

« Eh bien, c’est très clair », répond-il lorsqu’il est interrogé sur son passé sur les réseaux sociaux. « Je suis quelqu’un qui est toujours sur les réseaux sociaux. Je cherche toujours un peu les limites. Dans ce cas, je pense que j’ai un peu dépassé la limite. »

« Mais il y a aussi une explication. Je publie toujours sur les réseaux sociaux avec deux amis, et cette fois-là… Cela va passer pour un mensonge, mais c’était la seule fois où je n’ai pas approuvé une publication. »

« C’est arrivé parce qu’après le match, nous avions tous des interviews. Mais dans ce cas, je le regrette, car je suis allé trop loin », a ajouté De Roon, qui figurera très probablement dès lundi soir dans le groupe pour le déplacement à Lecce (18 h 30).

Samedi soir, c’est justement l’Atalanta qui se présentera, et ce duel sera, en plus de De Roon, une rencontre particulière pour l’entraîneur Gian Piero Gasperini, qui a dirigé avec succès le club de Bergame pendant neuf ans avant de rejoindre Rome à la mi-2025.







