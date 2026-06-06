Marten de Roon attend avec impatience le coup d’envoi de la Coupe du monde, comme il l’a confié à NU.nl. Le milieu défensif de 35 ans, qui évolue à l’Atalanta Bergame, ne croyait plus vraiment à une convocation en équipe nationale néerlandaise, mais il sera finalement de la partie.

Sa sélection est principalement due à la grave blessure au genou de Jerdy Schouten. « Il y a de moins en moins de milieux défensifs pur, analyse De Roon. Combien d’options aviez-vous pour remplacer Schouten ? Regardez Kees Smit et Luciano Valente, qui ne sont pas dans le groupe. Ils sont quand même un peu plus offensifs que moi. »

« J’avais lu dans la presse que je pouvais être appelé, mais il ne faut pas toujours croire ce qu’on dit », analyse De Roon. « Je ne me suis jamais fait d’illusion. Sinon, on est simplement déçu quand ça ne se produit pas. »

Il a pourtant reçu l’appel de Ronald Koeman. « Je souris sans arrêt depuis que j’ai appris la nouvelle. Ce sourire ne va pas disparaître de sitôt », déclare De Roon, à qui un rôle important est réservé au sein du groupe des Oranje.

« Une sélection de 26 joueurs, tous parmi les meilleurs de leur club, ça fait beaucoup de talents sur une seule liste », analyse le milieu de terrain. « Ici, chacun n’est qu’un joueur parmi d’autres et certains jouent peu, voire pas du tout. C’est dur à vivre. Je veux donc être là pour eux. »

Après avoir officialisé sa liste pour la Coupe du monde, le sélectionneur a immédiatement insisté sur l’importance de maintenir la motivation des remplaçants tout au long du tournoi. « J’ai entendu dire que cela ne s’était pas très bien passé en Allemagne », rappelle De Roon. « En Allemagne, cela n’a pas toujours bien fonctionné. Aux Pays-Bas, nous sommes plus individualistes, mais il est essentiel que les joueurs classés de 20 à 26 restent motivés. »

Quant à sa propre mentalité, De Roon la résume ainsi : « Pour moi, c’est simple. Si je joue dès la première minute, c’est parfait. Si je ne joue pas du tout mais que nous réalisons quand même une performance fantastique, j’en profiterai pleinement. Je veux vivre ce dernier tournoi de la meilleure façon possible, en me faisant plaisir. »