Marseille, Villas-Boas : "Même dans mes pires cauchemars"

Le coach de l'OM avoue être totalement abattu par cette campagne européenne indigente.

André Villas-Boas a été marqué. Le coach olympien a souffert de la très décevante campagne européenne de ses hommes jusqu'ici. L’OM n’a plus aucune chance d’atteindre les 8es de finale de la compétition, mais le vice-champion de peut encore viser un lot de consolation roboratif avec la .

Mais le coach phocéen ne veut pas en entendre parler. Pas avec les performances affichées jusqu'ici en Europe en tout cas.

« Je veux être très clair : quand tu te qualifies en C3 après de tels résultats en C1, ce n’est pas digne, c’est une question de prestige. Quand tu es perdant dans la phase de groupe, tu sors. C’est ça mon opinion », a-t-il tonné, tout en assurant que ses hommes « joueront à fond » en cas de reversion en C3.

L'article continue ci-dessous

« Je ne doute pas. J’ai de la qualité dans mon groupe. Mais déception et tristesse totale. En C1, même dans mes pires des cauchemars je ne pouvais imaginer ça (…) C’est dur de ne pas être à la hauteur de ce que tu espérais », a encore asséné l'ancien coach du .

L’OM doit désormais concentrer ses prestations sur la scène locale, avec les recommandations de son coach : « il faut être régulier et continue notre série de victoire. Mais ce n’est pas normal d’avoir deux matchs de retard et aussi d’en jouer un début janvier. Ça commence à fausser la compétition. », assure-t-il.

Encore défaits face au FC Porto (0-2) mercredi soir, les Phocéens ont de nouveau été humiliés, eux qui n'ont toujours pas glané le moindre point dans la compétition cette saison. Pire, Marseille n'a plus marqué de point depuis 2012... En effet, le club est malheureusement entré dans l'histoire de la C1 d'une bien triste manière mercredi soir. Et pour cause, aucun club dans l'histoire de la compétition n'avait enchaîné 13 défaites consécutives. L'OM s'en est donc chargé, au désespoir de ses supporters.