Marseille, Villas-Boas évoque la dernière ligne droite du mercato

André Villas-Boas et Pablo Longoria ont été sondé sur le mercato de l'OM ce mardi.

Interrogé par la presse lors de la présentation de Luis Henrique à l'OM, André Villas-Boas a évoqué le mercato marseillais et les supporters phocéens ne sont pas à l'abri d'une surprise.

OM, Luis Henrique : "J'ai choisi de venir ici pour la grandeur du club"

L'article continue ci-dessous

« Le mercato peut encore donner des surprises. Bonnes ou mauvaises, je ne sais pas. C'est possible qu'on ait des options à évaluer, niveau départs et arrivées. Mais le mercato a été bien géré jusque-là".

Plus d'équipes

Pablo Longoria s'est également exprimé sur le sujet : "On a un effectif trop large, on est en train de travailler sur les départs de certains joueurs, a avoué Longoria. Le mercato a démarré seulement il y a dix jours, ça c'est la réalité. On est ouvert jusqu'au 5 octobre", a-t-il rappelé..

Des départs ne sont donc pas à exclure, mais Nemanja Radonjic n'est pas concerné, selon le dirigeant espagnol de l'OM : « Nemanja a un contrat, il connait sa situation dans l'effectif. Il apporte quand il rentre en jeu. Ce n'est pas un joueur qui est sur la liste des départs ».