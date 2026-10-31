Comment regarder Marseille-Toulouse avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être soumis à des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

Choisissez un VPN fiable . Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance (par exemple ExpressVPN ) et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

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Présentation du match

Ligue 1 - Journée 9 1 nov. 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

Marseille reçoit Toulouse au Stade Orange Velodrome pour une rencontre de Ligue 1, alors que les deux clubs traversent des périodes contrastées dans leurs saisons respectives.

L’équipe de Bruno Genesio aborde ce match après une victoire spectaculaire 4-3 contre Le Havre lors de sa dernière sortie en Ligue 1. Ce résultat a mis en évidence les qualités offensives et les fragilités défensives qui caractérisent sa saison. Marseille menait 4-0 avant qu’une remontée tardive et effrénée du Havre ne rende la fin de match tendue au Velodrome.

Toutes compétitions confondues, Marseille a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. Ses résultats en Ligue Europa suscitent des inquiétudes : les défaites contre l’Olympiacos et Sturm Graz accentuent la pression sur Genesio, appelé à obtenir des résultats plus réguliers en championnat.

Toulouse arrive à la neuvième place de Ligue 1, un rang au-dessus de Marseille au classement, avec une série de résultats réguliers, sans être remarquables. L’équipe de Jens Berthel Askou a fait match nul 0-0 contre Troyes lors de sa dernière sortie et a fait preuve de résistance ces dernières semaines.

Les visiteurs doivent eux aussi composer avec des blessures avant ce déplacement, tandis que Marseille sera privé de joueurs clés, également blessés, au moment de chercher à conforter sa place dans la première moitié du classement.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Marseille-Toulouse en direct.

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