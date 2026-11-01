Comment regarder Marseille-Toulouse avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec davantage de sécurité, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

Choisissez un VPN fiable . Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance (par exemple ExpressVPN ) et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance (par exemple ) et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur . Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé (consultez notre tableau des diffuseurs internationaux ci-dessus).

. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé (consultez notre tableau des diffuseurs internationaux ci-dessus). Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web du diffuseur sportif détenteur des droits ou ouvrez son application officielle de streaming.

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Présentation du match

Ligue 1 - Journée 9 1 nov. 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

Marseille reçoit Toulouse au stade Orange Vélodrome pour une rencontre de Ligue 1, alors que les deux clubs traversent des périodes contrastées dans leurs saisons respectives.

L’équipe de Bruno Genesio aborde ce match après une victoire spectaculaire 4-3 contre Le Havre lors de sa dernière sortie en Ligue 1. Ce résultat a mis en évidence la qualité offensive et la fragilité défensive qui caractérisent sa saison. Marseille menait 4-0 avant qu’une remontée effrénée du Havre en fin de match ne rende les dernières minutes tendues au Vélodrome.

Toutes compétitions confondues, Marseille a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. Son parcours en Ligue Europa suscite des inquiétudes : les défaites contre l’Olympiacos et Sturm Graz accentuent la pression sur Genesio, attendu sur des résultats plus réguliers en championnat.

Toulouse arrive à la neuvième place de Ligue 1, un rang devant Marseille au classement, avec des résultats réguliers, sans être spectaculaires. L’équipe de Jens Berthel Askou a fait match nul 0-0 contre Troyes lors de sa dernière sortie et a fait preuve de résistance ces dernières semaines.

Les visiteurs doivent eux aussi composer avec des blessures avant ce déplacement. Marseille sera également privé de joueurs clés sur blessure, alors qu’il cherche à consolider sa place dans la première moitié du classement.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Marseille-Toulouse en direct.

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