Marseille –Toulouse (6-1) : L'OM signe son retour avec un festival offensif

En clôture de la 16e journée de Ligue 1, l'OM a battu Toulouse 6-1 au Vélodrome.

Pour son retour sur les terrains après la trêve imposée par la Coupe du monde de football, l'OM recevait Toulouse à l'occasion de la 16e journée de Ligue 1.

Et dans un stade Vélodrome plein à craquer, l'OM a offert avec quelques jours de retard un beau cadeau de Noël à ses supporters en battant Toulouse sur le score de 6 buts 1.

Le Vélodrome a rendu hommage à Hamel et Pelé

Avant la rencontre, le public du stade Vélodrome a effectué deux minutes d'applaudissements : la première pour Johan Hamel, arbitre de Ligue 1 décédé le 15 novembre 2022 lors d'un entraînement. La seconde pour Pelé, la légende du football, décédé ce jeudi 29 décembre 2022.

Un Payet titulaire et en grande forme

Sur le terrain, Igor Tudor avait décidé de positionner l'OM en 3-4-3 avec un Dimitri Payet titulaire au poste de milieu offensif/ailier gauche.

Les Olympiens n'ont mis que treize minutes à trouver la faille dans la défense toulousaine. Un but qui doit beaucoup au défenseur Samuel Gigot, auteur d'un superbe débordement et d'un relais avec Clauss avant de servir Rongier qui n'avait plus qu'à ajuster Maxime Dupé, le portier du Téfécé.

L'OM manquait ensuite le break par Alexis Sanchez (19e) avant de se faire peur : seul à trois mètres du but olympien, Farès Chaïbi manquait le cadre alors qu'il avait le temps de contrôler et de s'appliquer…

L'incroyable c.s.c du Téfécé

Dans la foulée, Toulouse se sabordait en marquant un superbe but contre son camp par Rasmus Nicolaisen : le Danois s'interposait devant Alexis Sanchez avant de catapulter de la tête le ballon au fond de ses propres filets alors qu'il voulait servir Dupé (41e).

Décidément maudit dans ce match, Toulouse loupait une nouvelle énorme occasion juste avant la pause, une frappe de Dallinga étant repoussée avec brio par Pau Lopez (43e).

Les beaux buts de Kolasinac et Payet

En deuxième période, l'OM continuait de punir Toulouse en ajoutant trois nouveaux buts. C'est d'abord Kolasinac qui portait le score à 3-0 après un joli festival dans la surface toulousaine : contrôle du talon, double contact pour effacer Nicolaisen et pointu pour battre Dupé (52e).

C'est ensuite Dimitri Payet qui expédiait une frappe en pleine lucarne depuis l'entrée de la surface dix minutes plus tard.

Cengiz Ünder marquait le cinquième but des siens sur un penalty (79e) et, enfin, Nuno Tavares participait lui aussi à la fête avec une puissante frappe (82e).

Au milieu de cette avalanche de buts, Toulouse est tout de même parvenu à sauver l'honneur, sur un penalty de Van den Boomen (66e).

L'OM retrouve le podium

Grâce à ce succès, cumulé à la défaite de Rennes à Reims, l'OM retrouve le podium. Les Olympiens occupent la troisième place avec 33 points et ne sont devancés que par le PSG (1er avec 44 points) et le RC Lens (2e avec 37 points). De son côté, Toulouse est 13e avec 16 points.

Lors de la prochaine journée, l'OM se déplacera à Montpellier dès le lundi 2 janvier 2023, tandis que Toulouse accueillera Ajaccio le 1er janvier.