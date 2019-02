Marseille - Rudi Garcia : "Moi, je continue à fond !"

L'entraîneur de l'OM a annoncé qu'il ne comptait pas quitter ses fonctions malgré la période de crise que le club phocéen traverse actuellement.

Le début d'année calamiteux de l'Olympique de Marseille a engendré de vives tensions dans la cité phocéenne. Et ce n'est pas la défaite de samedi à Reims (2-1) qui va apaiser le climat. Dixième, l'OM a lentement glissé dans le ventre mou du classement et s'éloigne petit à petit de son premier objectif, à savoir une qualification en Ligue des champions. Un bilan auquel s'ajoutent des éliminations dans toutes les coupes.

Ce mardi, Marseille aura pourtant l'occasion de réaliser une bonne opération puisque les coéquipiers de Steve Mandanda rencontrent Bordeaux en match en retard. Une rencontre que l'OM disputera sans Balotelli (pas qualifié), Strootman, Thauvin (suspendus), Payet, Rami ou encore Luiz Gustavo (forfaits).

Mais c'est surtout sur sa situation personnelle que Rudi Garcia a été interrogé en conférence de presse ce lundi. "On est venu me chercher pour un projet, j’entame ma deuxième saison pleine, j’étais venu en cours. On travaille de manière acharnée avec Andoni et Jacques-Henri puisqu’on est les trois personnes à travailler au quotidien. Il n’y a pas de changement entre cette année et l’année passée. On est déçu que ça ne porte pas ses fruits. Il reste suffisamment de matches pour remonter au classement. Il n’y a que ça qui m’anime. Je donne le meilleur de moi-même et je n’ai pas fini de le donner".

"Espérons qu’on va remonter vite la pente et que ce ne soit pas une saison ratée", a poursuivi le technicien. "Dans les coupes, ça l’est. Il ne reste que le championnat, on verra à la fin. Il y a plein de belles choses à faire. Ce serait bien de rappeler que, quand on est arrivé, on n’était pas bien classé et qu’il y avait plein de soucis dans le club. Le projet continue et moi je continue à fond".

"L’objectif, c’est Bordeaux, il n’y a pas d’autres objectifs. Il n’y a pas à penser au podium ou à la fin de saison. Il faut tout mettre contre Bordeaux. Le reste, ça ne sert à rien c’est de l’énergie perdue", a conclu l'entraîneur de l'OM pour répondre à une question si son futur au club était lié à une place sur le podium en fin de saison.