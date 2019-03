Marseille - Rudi Garcia : "Le podium ? On y croira tant que ce sera possible"

Marseille accueille Angers ce samedi (17h) dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Un match capitale dans la course au podium pour les olympiens.

Marseille reçoit Angers ce samedi (17h) dans le cadre de la 30e journée de . Un match crucial pour l'OM dans la course au podium et à la qualification en . L'occasion pour les coéquipiers de Mario Balotelli de reprendre leur marche en avant après la défaite à Paris, juste avant la trêve internationale. Rudi Garcia était en conférence de presse ce jeudi pour évoquer l'actualité de son équipe, à deux jours de ce rendez-vous capital.

Sur la possibilité de rattraper pour finir sur le podium

"Ce qu'il faut déjà, c'est trois points samedi. C'est inutile de faire des projections. Après, on y croira tant que mathématiquement ce sera possible et on fera tout pour."

Sur les joueurs suspendus samedi (Mandanda, Kamara, Sakai)

"Par obligation [nous avons travaillé l'aspect défensif] parce qu'on a des suspendus. Yohann Pelé va prendre la place dans le but. Dans l'axe de la défense, il y a un peu de choix, sur les côtés un peu moins. On a donc cherché des solutions."

Sur Mario Balotelli, pas appelé avec l'

"Il est déçu mais il respecte les choix de Mancini. S'il y a bien un coach qui a compris Mario, c'est lui. Il n'y a qu'une seule chose à faire pour Mario, c'est de continuer à s'améliorer et à marquer des buts. Cette frustration peut être utile à l'OM."

Sur Adil Rami, qui pourrait débuter son premier match depuis trois mois

"Je l'ai déjà dit : il faut absolument que les joueurs qui jouent moins mettent beaucoup d'intensité à l'entraînement. En fin de semaine dernière, on a organisé une opposition pour que les joueurs approchent les 90 minutes, pour leur donner du rythme."

Sur l'état d'esprit de son groupe après la trêve

"On a fait comme si on venait de jouer le dernier match, hier [mercredi] ou avant-hier [mardi]. On veut absolument gagner samedi contre Angers pour reprendre notre marche en avant. Il reste un quart du Championnat à jouer. On a envie d'être encore en position de mettre la pression."

Pour rappel, les Marseillais recevront Lyon mi-mai, lors de la 36e journée de championnat. Un match qui pourrait bien s'avérer décisif pour la qualification pour la prochaine Ligue des champions.