Marseille - Rudi Garcia : "Je veux que mes joueurs soient unis, solidaires et soudés"

A la veille du déplacement à Saint-Étienne, l'entraîneur marseillais a tenu à défendre ses joueurs dans le contexte difficile que traverse son équipe.

Comment se remobiliser dans ce contexte, 48h après ce match face à Monaco ?

"On n'est que 48h après et dès demain on doit jouer un autre match à l'extérieur contre une bonne équipe de Saint-Etienne. Mais nous aussi on est une bonne équipe, on joue toujours pour gagner. C'est ce qu'on fera demain, même si on sait que Saint-Étienne a beaucoup de qualités. Maintenant comme toutes les équipes elle a des failles, à nous de les trouver. Je pense qu'on peut s'appuyer sur ce qu'on a fait dimanche pour faire un encore meilleur résultat demain."

Vous évoquiez le contexte des matches en retard, est-ce qu'il n'y a pas une crainte d'être décrochés et de voir vos objectifs s'éloigner ?

"Nous on n'a pas joué encore la moitié du championnat donc dire qu'on pourrait être décrochés à la moitié du championnat, ça n'a pas de sens. De la même manière si on était sur le podium il n'y aurait rien d'assuré non plus. Il nous reste encore 20 matches à jouer donc 60 points, à nous d'en prendre le plus possible et donc de commencer par un bon résultat à Saint-Etienne."

"On est une bonne équipe, on joue toujours pour gagner. C'est ce que l'on fera demain"

Est-ce qu'il y a une opération reconquête qui a été lancée avec les supporters lors de l'échange après le match dimanche soir ?

"Une chose est certaine, c'est que l'on est plus forts quand on est tous ensemble. Dimanche il a fallu jouer avec une partie des supporters contre nous, qui encourageaient Monaco donc c'est difficile à vivre au niveau de la confiance pour les joueurs. C'est pour ça que je tire un coup de chapeau à mes joueurs. A la fin du match on n'avait rien de prévu, c'est pour ça que le groupe n'a pas eu une attitude uniforme tout de suite. Moi je me suis attelé à une chose en tant que coach, je veux que mes joueurs soient unis, solidaires et soudés. C'est pour ça que je voulais que personne ne reste aux vestiaires. Après, on est toujours d'accord pour discuter avec les supporters, mais je pense que ce n'était pas le lieu après le match."

Dimanche, comme contre Paris, vous avez débuté sans attaquant de métier. Est-ce que l'OM pourra atteindre ses objectifs sans un grand attaquant ?

"C'est différent, contre Paris c'est Dimitri qui a joué en pointe alors que ce n'est pas un attaquant, alors que contre Monaco c'est Lucas Ocampos, qui a une formation d'attaquant, il a déjà joué n°9 plein de fois. Pour moi ce n'était pas concevable d'aligner mes attaquants de pointe parce qu'ils n'avaient pas assez de confiance pour évoluer dans ce contexte-là. Cela ne nous a pas empêché d'ouvrir le score. Il faut tenir compte de la confiance des joueurs et de leur implication, on a besoin de courir défensivement aussi en ce moment."

"Pour l'instant il n'y a personne d'arrivé mais ça ne veut pas dire que personne n'arrivera"

Qu'en est-il de l'échec du mercato jusqu'à présent, avec aucune arrivée ?

L'article continue ci-dessous

"Avant de parler d'échec il faudra attendre la fin du mois. Je parle en tant que coach, n'importe quel coach du monde a envie d'avoir des joueurs le plus vite possible. Cela permet de les acclimater vite, donc bien sûr que plus les joueurs arrivent rapidement, mieux le coach se porte. Pour l'instant il n'y a personne d'arrivé mais ça ne veut pas dire que personne n'arrivera."

Et quel bilan faites-vous des recrues estivales à la mi-saison ?

"Il faut plus de temps que prévu pour intégrer Duje Caleta Car et Nemanja Radonjic qui sont de jeunes joueurs. A eux de s'intégrer, c'e n'st pas toujours facile. Moi je crois en ces joueurs, ils feront de belles choses à l'avenir, il faut les encadrer et les aider. On cherche tous les ressorts pour qu'ils soient en confiance et qu'ils donnent leur pleine mesure. Pour Kevin (Strootman, ndlr) c'est différent, il a de l'expérience, il sait ce qu'il a à faire et il l'a démontré dimanche contre Monaco."