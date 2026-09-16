Marseille - Paris Saint-Germain : détails du match

Ligue 1 - Journée 5 20 sept. 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

L'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain donneront le coup d'envoi le 20 septembre 2026 à 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

Le feu du Classique sous les projecteurs de Marseille

L'Olympique de Marseille retrouve le Stade Vélodrome pour accueillir son grand rival, le Paris Saint-Germain, à l'occasion de la 5e journée de la saison 2026/27 de Ligue 1. Après deux revers consécutifs en championnat, Marseille vise à s'appuyer sur l'hostilité de son environnement à domicile, sous les ordres de l'entraîneur Bruno Génésio, pour relancer sa saison et frapper un grand coup dans Le Classique. Pour le PSG de Luis Enrique, le déplacement dans le sud après deux victoires de rang sur la scène nationale et européenne représente une occasion d'entretenir la dynamique et de remonter davantage au classement.

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La courte défaite des Phocéens à Rennes

L'Olympique de Marseille aborde dimanche en quête d'un important réajustement défensif après sa défaite 1-0 à l'extérieur contre le Stade Rennais lors de la 4e journée (11 septembre). Après une première période serrée et sans but, Adrien Thomasson a inscrit le but décisif pour Rennes à la 52e minute. Cette défaite fait suite à un surprenant revers 3-2 à domicile contre le Paris FC lors de la 3e journée, laissant l'équipe de Génésio désireuse de retrouver de la stabilité défensive et de libérer son secteur offensif composé d'Amine Gouiri, Igor Paixão et Timothy Weah.

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Ferran Torres offre aux Parisiens leur première victoire en championnat

Le Paris Saint-Germain se rend dans le sud de la France avec une confiance débordante après avoir arraché une victoire 1-0 à l'extérieur contre le Stade Brestois 29 lors de la 4e journée (13 septembre). L'attaquant Ferran Torres a frappé tôt, dès la quatrième minute, offrant aux hommes de Luis Enrique leur premier succès en Ligue 1 de la saison. Cette victoire sur la scène nationale a rapidement été renforcée par une démonstration 6-1 en milieu de semaine contre le ŠK Slovan Bratislava en Ligue des champions, signe que l'attaque du PSG, emmenée par Ousmane Dembélé et Vitinha, tourne à plein régime.

La passion de Marseille peut-elle perturber le mouvement dynamique du PSG ?

Le Classique est traditionnellement l'une des rivalités les plus volatiles et les plus intenses du football français. Marseille comptera sur son moteur au milieu de terrain, mené par Pierre-Emile Højbjerg et Angel Gomes, pour perturber la construction axiale du PSG et lancer des transitions rapides. De son côté, le PSG misera sur la fluidité de João Neves et Warren Zaïre-Emery pour contrôler le tempo et exploiter les espaces dans le dos de l'arrière-garde marseillaise. Avec une grande fierté et une dynamique de début de saison en jeu, le choc de dimanche promet un spectacle intense dès le coup d'envoi.

Infos d'équipe et effectifs

Marseille sera privé de Tochukwu Nnadi, annoncé blessé avant le match. Aucune suspension n'a été signalée pour l'équipe à domicile, et d'autres informations sur l'équipe seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Le PSG est privé d'Achraf Hakimi en raison d'une blessure. Luis Enrique n'a aucune suspension signalée à gérer, même si le tableau complet de l'effectif pourrait être mis à jour avant le début de la rencontre.

Forme

Marseille aborde ce match avec une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une défaite 1-0 contre Rennes en Ligue 1, et il s'est également incliné 3-2 contre le Paris FC sur cette série. Une victoire 4-0 contre Strasbourg constitue le seul point positif sur ces cinq sorties. Marseille a marqué huit buts et en a concédé sept sur cette séquence.

Les cinq derniers matches du PSG ont produit deux victoires, deux nuls et une défaite. Sa sortie la plus récente a été une victoire 1-0 à Brest en Ligue 1, après un succès 6-1 contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions. Une défaite 2-1 à domicile contre Monaco a été le point bas de cette série. Le PSG a marqué treize buts et en a concédé six sur ces cinq rencontres.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 8 février 2026, lorsque le PSG s'est imposé 5-0 à domicile en Ligue 1. Sur les cinq derniers affrontements, le PSG détient un net avantage, avec trois victoires et un nul, la seule victoire de Marseille étant intervenue en septembre 2025, à domicile sur le score de 1-0. Le score cumulé sur ces cinq matches est de 11-4 en faveur du PSG.