Marseille - Paris Saint-Germain : détails du match

Ligue 1 - Journée 5 20 sept. 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

L'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain donneront le coup d'envoi le 20 septembre 2026 à 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

Le feu du Classique sous les lumières de Marseille

L'Olympique de Marseille retrouve le Stade Vélodrome pour accueillir son rival de toujours, le Paris Saint-Germain, à l'occasion de la 5e journée de la saison 2026/27 de Ligue 1. Après deux revers consécutifs en championnat, Marseille veut s'appuyer sur l'hostilité de son environnement à domicile sous la direction de l'entraîneur Bruno Génésio pour relancer sa saison et marquer les esprits dans Le Classique. Pour le PSG de Luis Enrique, se déplacer dans le sud après deux victoires de suite sur la scène nationale et européenne représente une opportunité d'entretenir sa dynamique et de remonter encore au classement.

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La courte défaite des Phocéens à Rennes

L'Olympique de Marseille aborde dimanche avec l'objectif d'un réajustement défensif crucial après sa défaite 1-0 sur la pelouse du Stade Rennais lors de la 4e journée (11 septembre). Après une première période fermée et sans but, Adrien Thomasson a inscrit le but décisif pour Rennes à la 52e minute. Cette défaite fait suite à un surprenant revers 3-2 à domicile contre le Paris FC lors de la 3e journée, laissant l'équipe de Génésio désireuse de retrouver de la stabilité défensive et de libérer son attaque composée d'Amine Gouiri, Igor Paixão et Timothy Weah.

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Ferran Torres offre au PSG sa première victoire en championnat

Le Paris Saint-Germain se rend dans le sud de la France plein de confiance après avoir arraché une victoire 1-0 à l'extérieur contre le Stade Brestois 29 lors de la 4e journée (13 septembre). L'attaquant Ferran Torres a frappé d'entrée dès la 4e minute, offrant aux hommes de Luis Enrique leur premier succès en Ligue 1 de la saison. Cette victoire sur la scène nationale a rapidement été renforcée par une démonstration 6-1 en milieu de semaine contre le ŠK Slovan Bratislava en Ligue des champions, signe que l'attaque parisienne emmenée par Ousmane Dembélé et Vitinha tourne à plein régime.

La passion marseillaise peut-elle perturber le mouvement du PSG ?

Le Classique est traditionnellement l'une des rivalités les plus explosives et intenses du football français. Marseille comptera sur l'activité de son milieu de terrain menée par Pierre-Emile Højbjerg et Angel Gomes pour gêner la relance axiale du PSG et lancer des transitions rapides. De son côté, le PSG misera sur la fluidité de João Neves et Warren Zaïre-Emery pour contrôler le rythme et exploiter les espaces dans le dos de la défense marseillaise. Avec une grande part de fierté et une dynamique de début de saison en jeu, le choc de dimanche promet un spectacle à haute intensité dès le coup d'envoi.

Compositions probables

Marseille : De Lange ; Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson ; Abdelli, Hojbjerg ; Harit, Gomes, Paixo ; Gouiri

Paris Saint-Germain : Safonov ; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes ; Neves, Vitinha, Ruiz ; Dembele, Torres, Kvaratskhelia

Actualités des équipes et effectifs

Marseille sera privé de Tochukwu Nnadi, annoncé blessé avant le match. Aucune suspension n'a été signalée du côté des locaux, et d'autres informations sur l'équipe seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Le PSG sera privé d'Achraf Hakimi en raison d'une blessure. Luis Enrique n'a aucune suspension signalée à gérer, même si la situation complète de l'effectif pourrait être mise à jour avant le début de la rencontre.

Forme

Marseille aborde ce match avec une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une défaite 1-0 contre Rennes en Ligue 1, et l'équipe s'est également inclinée 3-2 face au Paris FC sur cette série. Un succès 4-0 contre Strasbourg constitue le seul vrai point positif sur ces cinq sorties. Marseille a inscrit huit buts et en a concédé sept durant cette séquence.

Les cinq derniers matches du PSG ont produit deux victoires, deux nuls et une défaite. Sa sortie la plus récente a été une victoire 1-0 à Brest en Ligue 1, après un succès 6-1 contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions. Une défaite 2-1 à domicile contre Monaco a été le point bas de cette série. Le PSG a marqué treize buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 8 février 2026, lorsque le PSG s'est imposé 5-0 à domicile en Ligue 1. Sur les cinq dernières confrontations, le PSG possède un net avantage, avec trois victoires et un nul, la seule victoire de Marseille étant intervenue en septembre 2025, sur le score de 1-0 à domicile. Le score cumulé sur ces cinq matches est de 11 à 4 en faveur du PSG.