Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue 1
team-logoMarseille
Stade Orange Velodrome
team-logoParis Saint-Germain
Regardez ici ! DAZNRegardez ici ! Molotov
Avec le concours de

Marseille - Paris Saint-Germain, avant-match de Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

Marseille vs Paris Saint-Germain
Ligue 1
Marseille
Paris Saint-Germain

Aperçu complet du match entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Nous décryptons les résultats de la 4e journée, la forme récente et les principales dynamiques avant ce choc de dimanche soir au Stade Vélodrome.

Marseille - Paris Saint-Germain : détails du match

crest
Ligue 1 - Journée 5
Stade Orange Velodrome

L'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain donneront le coup d'envoi le 20 septembre 2026 à 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

Le feu du Classique sous les lumières de Marseille

L'Olympique de Marseille retrouve le Stade Vélodrome pour accueillir son rival de toujours, le Paris Saint-Germain, à l'occasion de la 5e journée de la saison 2026/27 de Ligue 1. Après deux revers consécutifs en championnat, Marseille veut s'appuyer sur l'hostilité de son environnement à domicile sous la direction de l'entraîneur Bruno Génésio pour relancer sa saison et marquer les esprits dans Le Classique. Pour le PSG de Luis Enrique, se déplacer dans le sud après deux victoires de suite sur la scène nationale et européenne représente une opportunité d'entretenir sa dynamique et de remonter encore au classement.

FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-MARSEILLEGetty Images

La courte défaite des Phocéens à Rennes

L'Olympique de Marseille aborde dimanche avec l'objectif d'un réajustement défensif crucial après sa défaite 1-0 sur la pelouse du Stade Rennais lors de la 4e journée (11 septembre). Après une première période fermée et sans but, Adrien Thomasson a inscrit le but décisif pour Rennes à la 52e minute. Cette défaite fait suite à un surprenant revers 3-2 à domicile contre le Paris FC lors de la 3e journée, laissant l'équipe de Génésio désireuse de retrouver de la stabilité défensive et de libérer son attaque composée d'Amine Gouiri, Igor Paixão et Timothy Weah.

FBL-FRA-LIGUE1-BREST-PSGGetty Images

Ferran Torres offre au PSG sa première victoire en championnat

Le Paris Saint-Germain se rend dans le sud de la France plein de confiance après avoir arraché une victoire 1-0 à l'extérieur contre le Stade Brestois 29 lors de la 4e journée (13 septembre). L'attaquant Ferran Torres a frappé d'entrée dès la 4e minute, offrant aux hommes de Luis Enrique leur premier succès en Ligue 1 de la saison. Cette victoire sur la scène nationale a rapidement été renforcée par une démonstration 6-1 en milieu de semaine contre le ŠK Slovan Bratislava en Ligue des champions, signe que l'attaque parisienne emmenée par Ousmane Dembélé et Vitinha tourne à plein régime.

La passion marseillaise peut-elle perturber le mouvement du PSG ?

Le Classique est traditionnellement l'une des rivalités les plus explosives et intenses du football français. Marseille comptera sur l'activité de son milieu de terrain menée par Pierre-Emile Højbjerg et Angel Gomes pour gêner la relance axiale du PSG et lancer des transitions rapides. De son côté, le PSG misera sur la fluidité de João Neves et Warren Zaïre-Emery pour contrôler le rythme et exploiter les espaces dans le dos de la défense marseillaise. Avec une grande part de fierté et une dynamique de début de saison en jeu, le choc de dimanche promet un spectacle à haute intensité dès le coup d'envoi.

Compositions probables

Marseille : De Lange ; Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson ; Abdelli, Hojbjerg ; Harit, Gomes, Paixo ; Gouiri

Paris Saint-Germain : Safonov ; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes ; Neves, Vitinha, Ruiz ; Dembele, Torres, Kvaratskhelia

Actualités des équipes et effectifs

Marseille vs Paris Saint-Germain Équipes probables

4-2-3-1
Marseille crest
Marseille
OM
Formation
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
J. De LangeJ. De LangeC. Egan-RileyC. Egan-RileyN. AguerdN. AguerdEmersonEmersonT. WeahT. WeahA. GomesA. GomesI. PaixaoI. PaixaoA. HaritA. HaritH. AbdelliH. AbdelliP. HoejbjergP. HoejbjergA. GouiriA. GouiriM. SafonovM. SafonovW. PachoW. PachoMarquinhosMarquinhosWarren Zaïre-EmeryWarren Zaïre-EmeryN. MendesN. MendesJ. NevesJ. NevesF. RuizF. RuizVitinhaVitinhaOusmane DembéléOusmane DembéléF. TorresF. TorresK. KvaratskheliaK. Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-2-3-1
Marseille

Onze de départ

Paris Saint-Germain

Entraineur

  • B. Genesio
  • Luis Enrique

Marseille sera privé de Tochukwu Nnadi, annoncé blessé avant le match. Aucune suspension n'a été signalée du côté des locaux, et d'autres informations sur l'équipe seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Le PSG sera privé d'Achraf Hakimi en raison d'une blessure. Luis Enrique n'a aucune suspension signalée à gérer, même si la situation complète de l'effectif pourrait être mise à jour avant le début de la rencontre.

Forme

OM

OM - Forme

STR
V4-0
ASM
D2-0
PAR
D2-3
REN
D1-0
BJK
D4-1
But marqué (encaissé)
7/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
PSG

PSG - Forme

REN
N2-2
LIL
N2-2
ASM
D1-2
SLB
V6-1
B29
V0-1
But marqué (encaissé)
12/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Marseille aborde ce match avec une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une défaite 1-0 contre Rennes en Ligue 1, et l'équipe s'est également inclinée 3-2 face au Paris FC sur cette série. Un succès 4-0 contre Strasbourg constitue le seul vrai point positif sur ces cinq sorties. Marseille a inscrit huit buts et en a concédé sept durant cette séquence.

Les cinq derniers matches du PSG ont produit deux victoires, deux nuls et une défaite. Sa sortie la plus récente a été une victoire 1-0 à Brest en Ligue 1, après un succès 6-1 contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions. Une défaite 2-1 à domicile contre Monaco a été le point bas de cette série. Le PSG a marqué treize buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

Confrontations directes

Face à face

MarseilleNulParis Saint-Germain
1
0
4
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
5
Marseille badge
Marseille
OM
0
FDM
Super Coupe
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Marseille badge
Marseille
OM
2
FDM
Ligue 1
Marseille badge
Marseille
OM
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
FDM
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Marseille badge
Marseille
OM
1
FDM
Ligue 1
Marseille badge
Marseille
OM
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
FDM
4Buts marqués13
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 8 février 2026, lorsque le PSG s'est imposé 5-0 à domicile en Ligue 1. Sur les cinq dernières confrontations, le PSG possède un net avantage, avec trois victoires et un nul, la seule victoire de Marseille étant intervenue en septembre 2025, sur le score de 1-0 à domicile. Le score cumulé sur ces cinq matches est de 11 à 4 en faveur du PSG.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
N
V
V
V
2
LilleLilleLIL
431072+510
V
V
N
V
3
RennesRennesREN
431085+310
V
V
V
N
4
Paris FCParis FCPAR
422062+48
N
V
V
N
5
LyonLyonOL
422062+48
N
V
N
V
6
StrasbourgStrasbourgSTR
421198+17
N
V
V
D
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
41216605
V
D
N
N
8
BrestBrestB29
41216605
D
V
N
N
9
LorientLorientFCL
41214405
N
V
D
N
10
LensLensRCL
51139904
D
N
D
D
V
11
AngersAngersSCO
411245-14
N
D
V
D
12
TroyesTroyesTRO
411249-54
D
D
V
N
13
MarseilleMarseilleOM
41036603
D
D
D
V
14
Le MansLe MansLEM
403178-13
N
N
D
N
15
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
4103511-63
V
D
D
D
16
Le HavreLe HavreLEH
402224-22
N
D
N
D
17
ToulouseToulouseTFC
402247-32
N
D
N
D
18
NiceNiceNCE
402215-42
D
N
D
N
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google